Nhật Bản đẩy mạnh quốc phòng, đối mặt sức ép tài chính

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang thúc đẩy điều chỉnh chính sách quốc phòng theo hướng tăng cường năng lực quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, kế hoạch tăng chi tiêu và mở rộng các biện pháp hỗ trợ kinh tế đang làm dấy lên lo ngại về áp lực tài chính và phản ứng của thị trường.

Ngày 21/10, bà Takaichi đánh dấu một năm nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Sau chiến thắng của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện, bà có thêm dư địa chính trị để thúc đẩy chương trình nghị sự, trong đó có những điều chỉnh đáng kể về quốc phòng và an ninh.

Chính phủ Nhật Bản đang tăng chi tiêu quốc phòng, nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí sát thương và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất, giảm phụ thuộc vào đơn đặt hàng trong nước và nâng cao năng lực cung ứng trang thiết bị quân sự.

Bên cạnh đó, bà Takaichi thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp, trong đó có Điều 9 quy định Nhật Bản từ bỏ chiến tranh. Đảng Phục hồi Nhật Bản, đối tác liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP), cũng ủng hộ việc xác định rõ vị trí của Lực lượng Phòng vệ trong hiến pháp. Những động thái này phản ánh định hướng điều chỉnh chính sách quốc phòng của Tokyo theo hướng tăng cường vai trò quân sự.

Về đối ngoại, Nhật Bản chú trọng củng cố quan hệ với Mỹ, Australia và Philippines, đồng thời duy trì hợp tác với Hàn Quốc. Tuy nhiên, những bất đồng với Trung Quốc và Nga tiếp tục đặt ra thách thức đối với môi trường an ninh và ngoại giao của Nhật Bản.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản phải đối mặt với sức ép từ các chính sách kinh tế. Kế hoạch đầu tư quy mô lớn cùng các đề xuất cắt giảm thuế làm gia tăng lo ngại về thâm hụt ngân sách, nhất là trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng tiếp tục tăng. Theo số liệu, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 2,9%, trong khi đồng yên suy yếu xuống khoảng 158 yen/USD.

Giới quan sát cảnh báo, việc gia tăng chi tiêu và cắt giảm thuế mà không xác định rõ nguồn tài chính có thể khiến thị trường biến động, đồng thời làm tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân. Vì vậy, cân bằng giữa mục tiêu tăng cường quốc phòng, hỗ trợ kinh tế và duy trì ổn định tài chính sẽ là thách thức lớn đối với chính quyền bà Takaichi.

Minh Phương