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Mỹ và Ấn Độ tiến gần thỏa thuận thương mại sau thời gian dài đàm phán

Vân Bình
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington và New Delhi đang tiến rất gần tới việc hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, sau nhiều tháng đàm phán bị đình trệ do bất đồng về thuế quan và việc Ấn Độ nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Triển vọng đạt thỏa thuận được cải thiện, song những khác biệt về tiếp cận thị trường, chính sách năng lượng và lợi ích kinh tế vẫn là các vấn đề cần giải quyết.

Mỹ và Ấn Độ tiến gần thỏa thuận thương mại sau thời gian dài đàm phán

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington và New Delhi đang tiến rất gần tới việc hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, sau nhiều tháng đàm phán bị đình trệ do bất đồng về thuế quan và việc Ấn Độ nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Triển vọng đạt thỏa thuận được cải thiện, song những khác biệt về tiếp cận thị trường, chính sách năng lượng và lợi ích kinh tế vẫn là các vấn đề cần giải quyết.

Mỹ và Ấn Độ tiến gần thỏa thuận thương mại sau thời gian dài đàm phán

Phát biểu với báo giới tại Mumbai sau cuộc gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ông Rubio cho biết hai bên chỉ còn một số ít vấn đề cần hoàn tất và bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận sẽ sớm được ký kết. Theo hãng tin AP, Ngoại trưởng Mỹ đánh giá tiến trình đàm phán đã tiến gần tới giai đoạn cuối, dù văn kiện cuối cùng chưa được ký.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới, một đối tác thương mại, quốc phòng và chiến lược quan trọng của Mỹ, đồng thời là thành viên chủ chốt của cơ chế hợp tác Bộ tứ QUAD. Theo ông, quan hệ Mỹ - Ấn có ý nghĩa ngày càng lớn đối với các ưu tiên kinh tế và an ninh của Washington.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, công nghệ và quốc phòng, đồng thời thảo luận những diễn biến khu vực. Ông Rubio và ông Jaishankar còn có cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, tập trung vào an ninh năng lượng khu vực và các ưu tiên kinh tế chung.

Bên cạnh thương mại, năng lượng là một nội dung quan trọng trong chuyến công du. Ông Rubio dự kiến làm việc với tập đoàn Công nghiệp Reliance Industries để thảo luận khả năng tăng cường chế biến dầu thô Venezuela tại các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, qua đó góp phần giảm áp lực đối với nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.

Theo Reuters, việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái nới lỏng một số biện pháp trừng phạt tiềm tàng liên quan đến việc các nước nhập khẩu dầu của Nga. Động thái này được xem là một yếu tố góp phần tháo gỡ trở ngại trong quan hệ kinh tế Mỹ - Ấn Độ, vốn chịu sức ép từ những bất đồng về chính sách thuế quan và nguồn cung năng lượng.

Vân Bình

Từ khóa:

#Thỏa thuận #Thương mại #Ấn độ #Ngoại trưởng #Kinh tế #Tổng thống mỹ donald trump #Washington #Nhập khẩu #Giải quyết

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