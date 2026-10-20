EU kiên định lập trường trừng phạt Nga, không nhập lại khí đốt

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga cho đến khi Moscow chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết khối này không có kế hoạch nối lại nhập khẩu khí đốt của Nga, bất chấp những thông tin về đề xuất của Mỹ liên quan đến khả năng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 19/10, phát ngôn viên EC Paula Pinho tái khẳng định lập trường trên khi được hỏi về thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất để các nước châu Âu khôi phục hoạt động mua khí đốt Nga với quy mô lớn như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng tại Ukraine.

Bà Pinho cho biết: “Về phía chúng tôi, chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường trước đây. Như Chủ tịch EC Von der Leyen đã khẳng định rõ ràng vào tuần trước, trước khi cuộc họp Hội đồng châu Âu bắt đầu, chúng tôi sẽ không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào cho đến khi Nga chấm dứt cuộc chiến. Điều đó đã được tuyên bố một cách hoàn toàn dứt khoát và không có chỗ cho sự hiểu lầm”.

Bà cũng nhắc lại kết luận của Hội đồng châu Âu bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định trước đó của Mỹ về việc tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga.

Người phát ngôn EC cho rằng việc EU và Mỹ phối hợp triển khai các biện pháp trừng phạt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tình hình và góp phần chấm dứt xung đột.

Trước đó, báo The New York Times cho biết đề xuất hòa bình mới của chính quyền Mỹ có nội dung khuyến khích châu Âu nối lại việc mua khí đốt Nga với khối lượng lớn. Theo báo này, các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã trình bày ý tưởng với đại diện Ukraine và EU, trong đó có phương án để Ukraine cân nhắc khôi phục hoạt động của các đường ống từng vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu.

Ngày 9/10, Mỹ đã đạt thỏa thuận với Nga về việc đưa thêm dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu và đề xuất ngừng tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine. Những diễn biến này làm gia tăng sự chú ý đối với khả năng điều chỉnh chính sách năng lượng và trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột.

Ngọc Liên