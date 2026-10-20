Phường Hạc Thành kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND

Sáng 20/10, HĐND phường Hạc Thành khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Văn Biện chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu HĐND phường bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND phường đã trình các tờ trình về việc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ mới, gồm: chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường đối với bà Trần Thị Chuyên; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường đối với ông Lê Ngọc Anh và Phó Chủ tịch UBND phường đối với ông Hà Khoa Văn.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND phường đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trình tại kỳ họp, bảo đảm quy trình, quy định.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND phường. Theo đó, ông Hà Khoa Văn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; bà Trần Thị Chuyên được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Hạc Thành khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Lê Ngọc Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành.

Lãnh đạo phường Hạc Thành tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương liên tục, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường Hạc Thành.

Lê Thảo (CTV)