Khởi nghiệp - Chuyện của thế hệ trẻ trong thời đại mới (Bài 2):

Vươn lên sau những “va đập”

Khởi nghiệp (KN) không chỉ là câu chuyện bắt đầu từ một ý tưởng mới, mà còn là hành trình vượt qua khó khăn, thách thức và những khoảng cách giữa kỳ vọng với thực tế. Va đập, vì thế, không đơn thuần là thử thách sức bền mà còn là phép thử đối với năng lực, bản lĩnh và sự trưởng thành của người KN.

Doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Thế, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông số ADVTV test mẫu sản phẩm màn hình tương tác thông minh trước khi xuất xưởng.

1. Trong những ngày tháng 10 sôi nổi với các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, trang Facebook cá nhân của doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Thế, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông số ADVTV (sau đây gọi tắt là ADVTV) liên tục cập nhật hình ảnh những đơn hàng xuất xưởng, chờ xuất xưởng. Đó cũng là cách anh chia sẻ nhịp vận hành và những tín hiệu tích cực từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Những đơn hàng nối tiếp nhau hôm nay là thành quả của một hành trình không ít “va đập”. Cuối năm 2020, anh Thế phải ngậm ngùi đóng cửa nhà máy, DN rút lui khỏi thị trường ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã vào guồng. Từ người chủ DN, anh Thế phải bán hết tài sản, đất đai và gánh thêm khoản nợ gần 6 tỷ đồng. Những tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID - 19 cùng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường đã nằm ngoài tầm kiểm soát, ngoài mọi kịch bản ứng phó và năng lực chống đỡ của một nhà KN trẻ lúc bấy giờ.

Cú “va đập” ấy khiến anh Thế phải nhìn lại khoảng cách giữa khát vọng KN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ với năng lực vận hành và phát triển DN trên thực tế. Trước làn sóng chuyển đổi số và công nghệ hiển thị phát triển mạnh mẽ, anh Thế nhận thấy nhiều DN, tổ chức, thương hiệu địa phương còn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa hình ảnh và tiếp cận khách hàng qua các kênh truyền thông số. Từ đó, anh Thế mạnh dạn xây dựng ADVTV theo hướng cung cấp các giải pháp công nghệ, bao gồm: phần mềm và thiết bị cho các ngành giáo dục, truyền thông, quảng cáo. ADVTV từng bước tự chủ nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị hiển thị thông minh, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, mức độ tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ cao tại thị trường Thanh Hóa vẫn chưa đồng đều, đặt ra không ít thách thức cho DN khi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới. “Tại sao phải dùng cái này thay cho biển bảng truyền thống?” hay “Công ty ở Thanh Hóa thì làm sao đảm bảo chất lượng công nghệ?” là những câu hỏi ADVTV thường xuyên nhận được trong quãng thời gian đầu chào bán sản phẩm. “KN nói chung, KN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tại một địa phương đang phát triển chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Mỗi cú “va đập” là một lần chúng tôi buộc phải đập đi xây lại tư duy của chính mình”, anh Thế chia sẻ.

Thực tế, luôn tồn tại một khoảng cách không nhỏ giữa việc tin rằng mình có một ý tưởng tốt và việc khiến thị trường tin vào ý tưởng ấy. Khoảng cách đó không được đo bằng sự hào hứng trong ngày đầu khởi nghiệp, mà bằng những đơn hàng thực tế, dòng tiền cuối tháng, phản hồi của khách hàng và khả năng duy trì hoạt động sau những lần kế hoạch không diễn ra như dự tính. ADVTV từng mất hàng tháng trời tư vấn, làm demo miễn phí chỉ để chứng minh hiệu quả sản phẩm. “Cảm giác bị hoài nghi về năng lực, chất lượng sản phẩm ngay trên “sân nhà” là vết va đập đầu tiên thử thách sức bền của tôi”, anh Thế bộc bạch.

Khi thị trường dần được khai mở, bài toán vốn và tổ chức sản xuất, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao... tiếp tục đặt DN trước thử thách mới. Anh Thế từng trải qua những thời điểm dòng tiền của ADVTV rơi vào tình thế báo động. Giữa lựa chọn tiếp tục đầu tư dây chuyền hay dừng lại để bảo toàn nguồn lực, mỗi quyết định đều có thể tác động trực tiếp đến tương lai DN. Những đêm dài ngồi cân đối dòng tiền, tính toán từng khoản lương cho cán bộ, kỹ sư, nhân viên trở thành ký ức khó quên của anh Thế.

2. Nếu hành trình anh Thế mở ra với những “va đập” về niềm tin của khách hàng, vốn, quản trị DN thì doanh nhân trẻ Trịnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển IQ (phường Đông Quang) bước vào hành trình khởi nghiệp bằng một câu hỏi khác: làm thế nào để xây dựng một môi trường giáo dục đúng với những giá trị mình theo đuổi?

Năm 2016, khi bắt tay hiện thực hóa ý tưởng KN, chị Nhung còn thiếu nhiều nguồn lực. Hành trang đáng giá nhất của chị khi ấy là niềm tin “Mục tiêu của tôi là xây dựng một môi trường giáo dục tử tế – nơi trẻ được yêu thương, tôn trọng và có cơ hội phát triển tốt nhất”, chị Nhung chia sẻ.

Nhưng từ một mong muốn tốt đẹp đến việc vận hành một cơ sở giáo dục ổn định là khoảng cách không thể lấp đầy nếu chỉ bằng nhiệt huyết. Nhìn lại hành trình đã qua, người phụ nữ luôn tràn đầy năng lượng, quyết liệt trong công việc không giấu được xúc động. Chị thẳng thắn nhìn nhận mình từng có những quyết định chưa đúng, những giai đoạn áp lực về tài chính, nhân sự, vận hành và những kế hoạch không đạt kết quả như mong muốn.

Hoạt động rèn luyện thể chất, kỹ năng cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non của Công ty TNHH Phát triển IQ.

“Có thể một kế hoạch chưa thành công, mình làm lại. Có thể một cách làm chưa phù hợp, mình điều chỉnh. Nhưng chính những cú “va đập” đó giúp tôi trưởng thành. Tôi biết ơn cả những khó khăn đã đi qua, bởi chúng tạo nên tôi của ngày hôm nay”, chị Nhung bộc bạch.

3. Sau những “va đập”, cả hai từng bước xây dựng nền tảng phát triển cho DN, dù ở những lĩnh vực và với những mục tiêu khác nhau.

ADVTV từng bước khẳng định vị thế, xây dựng dây chuyền sản xuất hiện đại, trở thành mô hình KN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tiêu biểu của tỉnh. ADVTV cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt màn hình LED; sản xuất, lắp ráp ODM, màn hình quảng cáo, màn hình tương tác; xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng về truyền thông số, giáo dục số, thực tế ảo VR. Các sản phẩm màn hình LED, màn hình tương tác thông minh, Kiosk tra cứu thông tin – đăng ký, lấy số, sản phẩm standee điện tử kết hợp giải pháp phần mềm phòng họp trực tuyến, dạy học và dịch vụ hành chính công cho nhiều đối tác lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành khác.

Từ người từng “gánh” khoản nợ gần 6 tỷ đồng, anh Thế hiện đã là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá, đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đầu tư và KN Doanh nhân trẻ Thanh Hóa, tham gia kết nối, hỗ trợ những người trẻ trên hành trình lập nghiệp. “KN trong thời đại mới không chỉ là chuyện làm giàu cho bản thân mà là khát vọng giải quyết một bài toán của xã hội bằng tư duy công nghệ. Những cú vấp ngã là “chi phí” bắt buộc phải trả trên hành trình trưởng thành”, anh Thế chia sẻ.

Với chị Nhung, từ hai lớp học với sáu cán bộ, giáo viên, đến nay, Công ty TNHH Phát triển IQ đã mở rộng hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, mở rộng sang đào tạo kỹ năng sống và yoga. Năm 2024, chị được trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ KN xuất sắc Việt Nam. Điều mà chị Nhung và Công ty TNHH Phát triển IQ theo đuổi không chỉ là quy mô mà còn là bản sắc giáo dục dựa trên các giá trị đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Chặng đường tới, chị Nhung hướng tới mục tiêu chuẩn hóa hoạt động, đầu tư cho đội ngũ và chất lượng giáo dục, thay vì chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ liên tục định hình lại phương thức kinh doanh, khởi nghiệp không chỉ đòi hỏi người trẻ có khát vọng, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với biến động thị trường, mà còn cần một hệ sinh thái đủ sức hỗ trợ DN tiếp cận vốn, nhân lực, công nghệ và thị trường. Va đập là “phép thử”, cũng có thể xem là cơ hội “thực chiến” đối với người KN, nhưng để đi đường dài, nỗ lực cá nhân thôi chưa đủ. Nhìn từ thực tiễn KN tại Thanh Hóa, câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để người trẻ không chỉ đủ sức đứng dậy sau những “va đập”, mà còn có điều kiện trưởng thành, đổi mới và phát triển bền vững?

Bài và ảnh: Hương Thảo