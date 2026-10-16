Quyện hòa sức mạnh

Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong một chuỗi hoạt động trên phạm vi cả nước, trở thành Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026, kéo dài từ ngày 18 đến 24/11/2026 theo kế hoạch của Chính phủ.

Việc kết nối hai sự kiện không chỉ giúp các hoạt động văn hóa được tổ chức rộng rãi hơn, mà còn tạo cơ hội để người dân gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ những giá trị đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm (18/11) là dịp để người dân cùng nhìn lại những việc đã làm, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và bàn chuyện xây dựng khu dân cư. Qua ngày hội, tình làng nghĩa xóm được vun đắp từ những câu chuyện đời thường, từ sự chung tay giải quyết công việc của thôn, tổ dân phố. Văn hóa cũng thế, dựa vào các cộng đồng dân cư để được bảo tồn, lan tỏa. Khi hai hoạt động được tổ chức gắn kết với nhau, người dân có thêm cơ hội để giới thiệu nét đẹp văn hóa của địa phương, tìm hiểu phong tục của các dân tộc khác và cùng tham gia những hoạt động chung. Những giá trị văn hóa nhờ đó không chỉ được nhắc đến trong các dịp lễ hội, các hoạt động trình diễn, mà còn có điều kiện hiện diện sinh động, gẫn gũi hơn trong đời sống. Quan trọng hơn, người dân được trực tiếp hòa mình vào các hoạt động văn hóa thay cho chỉ đứng ngoài thưởng thức các chương trình biểu diễn.

Với Thanh Hóa, đây là dịp để giới thiệu những sắc thái văn hóa phong phú của vùng đất có bề dày lịch sử, nơi các dân tộc cùng sinh sống, gìn giữ nhiều phong tục, tập quán và di sản đặc sắc. Theo kế hoạch, các hoạt động cấp tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11, trong đó Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 29 khu dân cư thuộc 29 xã, phường. Điểm nhấn của Tuần văn hóa là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, dự kiến khai mạc tối 22/11 và bế mạc ngày 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Từ các việc làm ở khu dân cư đến ngày hội văn hóa cấp tỉnh, mỗi hoạt động đều có ý nghĩa riêng. Nếu ngày hội ở cơ sở tạo cơ hội để người dân thêm gắn bó, cùng chăm lo công việc chung, thì Ngày hội Văn hóa các dân tộc giúp những nét đẹp của từng địa phương, từng dân tộc được biết đến rộng rãi hơn. Đoàn kết giúp cộng đồng có thêm sức mạnh; còn văn hóa nuôi dưỡng tình cảm, niềm tự hào và sự gắn bó giữa con người với quê hương, đất nước. Khi hai yếu tố ấy cùng quyện hòa trong một không gian, tổ chức cùng một thời điểm, sức mạnh của cộng đồng sẽ thêm củng cố. Đó chính là ý nghĩa mà Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc năm 2026 hướng tới, để từ đó sức mạnh đoàn kết và sức sống văn hóa dân tộc tiếp tục được vun đắp, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thái Minh