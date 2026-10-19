Gala Sao Mai 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa

Lần đầu tiên, Gala Sao Mai 2026 - sự kiện âm nhạc hội tụ những giọng ca xuất sắc của cuộc thi Sao Mai qua nhiều thế hệ - sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Đây không chỉ là điểm hẹn nghệ thuật được mong đợi, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Nằm trong khuôn khổ Giải Sao Mai 2026, Gala Sao Mai quy tụ 8 thí sinh xuất sắc nhất của mùa giải năm nay cùng các giọng ca Sao Mai qua nhiều thế hệ- những nghệ sĩ đã khẳng định tài năng, bản lĩnh và ghi dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Đêm Gala còn có sự góp mặt của những ngôi Sao Mai xứ Thanh - những giọng ca giàu triển vọng, mang niềm đam mê và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới.

Trên sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn, các thế hệ nghệ sĩ sẽ cùng hội tụ, tạo nên không gian âm nhạc đặc sắc, nơi những giá trị nghệ thuật được tôn vinh, tài năng được tiếp nối và tình yêu âm nhạc được lan tỏa.

Việc Thanh Hóa đăng cai tổ chức Gala Sao Mai 2026 không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn là cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch và hình ảnh vùng đất, con người xứ Thanh đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật với phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế của Thanh Hóa trên bản đồ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn của cả nước.

Gala Sao Mai 2026 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2026, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phương Anh