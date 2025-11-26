Tổng thống Mỹ: Đàm phán thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine đạt tiến triển

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố đã đạt được tiến triển trong việc hướng tới thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The White House.

Phát biểu tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc Nga và Ukraine đang tiến gần đến một thỏa thuận, chỉ còn một vài điểm bất đồng sau một tuần đàm phán tốc độ cao. Ông Trump cho biết, đã rút lại quyết định áp đặt hạn chót cho Nga và Ukraine để đạt được thỏa thuận hòa bình khi ông tiết lộ rằng, con rể ông, Jared Kushner có thể sẽ cùng đặc phái viên Steve Witkoff đến Moscow để đàm phán vào tuần tới, trong khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ tiếp tục gặp các quan chức Ukraine ở Kyiv. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông sẽ chỉ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi thỏa thuận hòa bình hoàn tất hoặc gần hoàn tất.

Về phía Nga, trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, nước này đã nhận được kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Trump đề xuất và sẵn sàng trao đổi về nội dung này "vì còn một số điểm cần làm rõ”. Ngoài ra, ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng nội dung kế hoạch sẽ dựa trên những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska hồi tháng 8 vì nếu khác đi, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov vừa cho biết, ông Zelensky có thể tới Mỹ trong vài ngày tới để hoàn tất các bước cuối của thỏa thuận.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột đang tăng tốc, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ Ukraine bằng một lực lượng quân sự đa quốc gia khi một thỏa thuận hòa bình đạt được. Tại cuộc họp trực tuyến của “Liên minh những người sẵn sàng” hôm 25/11, Tổng thống Pháp Emanuelle Macron đã công bố một lực lượng đặc nhiệm chung mới - do Pháp và Anh dẫn đầu, với sự tham gia của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này nhằm xác định chi tiết cụ thể gói hỗ trợ quân sự mà châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, phát biểu tại hội nghị trực tuyến có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khẳng định một “lực lượng đa quốc gia” sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: RT, Reuters, CNN, Le Monde, Politico.