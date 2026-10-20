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Iran cảnh báo tấn công cáp Internet qua eo biển Hormuz

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các tuyến cáp Internet dưới biển đi qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp xung đột quân sự với Mỹ tái diễn, đồng thời cho biết Tehran sẽ công bố các loại vũ khí và mục tiêu mới trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đối đầu.

Iran cảnh báo tấn công cáp Internet qua eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các tuyến cáp Internet dưới biển đi qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp xung đột quân sự với Mỹ tái diễn, đồng thời cho biết Tehran sẽ công bố các loại vũ khí và mục tiêu mới trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đối đầu.

Iran cảnh báo tấn công cáp Internet qua eo biển Hormuz

Trong một tuyên bố ngày 19/10, người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết: “Chúng tôi không loại trừ khả năng chiến tranh tái diễn và lần này phản ứng của Iran sẽ quyết liệt hơn nhiều. Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng... Có 7 tuyến cáp lớn chạy qua eo biển Hormuz, phục vụ hoạt động Internet toàn cầu và truyền tải dữ liệu thương mại. Chúng tôi nhắc điều này để đối phương biết”.

Ông Mohebbi cũng tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục tìm cách chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực.

Trong khi đó, một đại diện IRGC cảnh báo Iran không loại trừ khả năng xung đột bùng phát trở lại và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu điều này xảy ra. Theo quan chức này, tình hình có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Trước đó, đầu tháng 10, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng từng đề cập khả năng Tehran đưa các tuyến cáp Internet dưới biển, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo có liên quan đến Mỹ vào danh sách mục tiêu nếu chiến sự tái diễn. Ông cho biết những cơ sở này chưa nằm trong danh sách mục tiêu của Iran vào thời điểm đó.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Ngoài ra, nếu các tuyến cáp dưới biển bị gián đoạn, hoạt động truyền tải dữ liệu quốc tế có thể chịu ảnh hưởng, làm gia tăng rủi ro đối với hạ tầng viễn thông và thương mại toàn cầu.

Ngọc Liên

Từ khóa:

#Internet #Hormuz #Cảnh báo #Iran và Mỹ #Cáp ngầm

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