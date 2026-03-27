Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích NATO, gọi liên minh quân sự này là “con hổ giấy”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng liên minh quân sự này hoạt động kém hiệu quả và chưa thể hiện vai trò trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (phải), phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: AFP.

Phát biểu được đưa ra tại cuộc họp nội các đầu tiên của chính quyền Mỹ kể từ khi Washington tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Tại đây, ông Trump bày tỏ thất vọng khi NATO không tham gia tích cực, đồng thời nhấn mạnh đây là “một phép thử” đối với liên minh và Mỹ sẽ ghi nhận cách thức các đối tác phản ứng. Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích NATO, cáo buộc liên minh này đã không hành động trong cuộc xung đột. Ông nói: “Chúng tôi rất thất vọng với NATO vì NATO hoàn toàn không làm gì cả... Tôi đã nói cách đây 25 năm rằng NATO chỉ là một con hổ giấy. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi sẽ đến cứu họ, nhưng họ sẽ không bao giờ đến cứu chúng tôi...”

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong việc thúc đẩy các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Ảnh: Nekonomickydenik.cz.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte có cuộc trao đổi với báo chí. Khi trình bày báo cáo thường niên của liên minh, ông Rutte được cho là đã nhiều lần bảo vệ ông Trump. Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục tiêu của Tổng thống Mỹ đối với NATO, Tổng Thư ký nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong việc thúc đẩy các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng.

Khi được hỏi về việc ông Trump gọi tổ chức này là “một tổ chức của những kẻ hèn nhát”, ông Rutte nói rõ với tư cách Tổng Thư ký rằng liên minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với ông. Ông cũng cho rằng dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đang thực hiện những hành động mang tính then chốt đối với NATO, bao gồm việc khởi động lại đối thoại với Nga, phá vỡ bế tắc và thúc đẩy tiến trình hòa bình, cũng như bảo đảm toàn bộ liên minh đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP.

Một số quốc gia thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại về diễn biến leo thang tại khu vực Tây Á, vốn đang làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu toàn cầu. Tại một sự kiện ngày 26/3, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gần như ngay lập tức phản hồi các phát biểu của ông Trump về NATO. Trong cuộc họp báo, ông Stubb cho rằng xung đột tại Iran không phải là vấn đề của NATO bởi NATO là một liên minh phòng thủ.... Ông nói thêm: “Tất nhiên, khi xung đột kết thúc, có thể sẽ có những quốc gia sẵn sàng hỗ trợ duy trì việc mở cửa eo biển Hormuz. Đó là một trong những lý do Phần Lan, Na Uy... tham gia tuyên bố về vấn đề này cùng với 31 quốc gia khác. Chúng tôi sẽ xử lý tình hình từng bước một và tiếp tục làm việc với phía Mỹ.”

Thanh Vân

Nguồn Wion.