Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 cho biết có thể ông sẽ không tranh cử vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ ba nhưng khẳng định vẫn thu hút được sự ủng hộ kỷ lục.

Trả lời phỏng vấn đài CNBC, khi được hỏi liệu ông có ý định tiếp tục ra tranh cử sau nhiệm kỳ hiện tại hay không, Tổng thống Trump đáp: “Không, có lẽ là không.”

Tuy nhiên, ông ngay sau đó nói thêm: “Tôi muốn tranh cử. Tôi đang có tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay.”

Dù phủ nhận ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, Tổng thống Trump vẫn khẳng định sức ảnh hưởng của ông trong nền chính trị Mỹ hiện tại.

Ông nói với người dẫn chương trình: “Người dân yêu các chính sách thuế quan. Họ yêu những thỏa thuận thương mại. Họ yêu việc nước Mỹ không còn bị các quốc gia khác, kể cả đồng minh, lợi dụng như trước nữa.”

Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ quy định rằng một người chỉ có thể được bầu làm tổng thống 2 lần. Nếu một người nhậm chức tổng thống mà không qua bầu cử (ví dụ kế nhiệm do phó tổng thống lên thay) và giữ chức hơn 2 năm, thì chỉ được tranh cử thêm một lần nữa. Điều này giới hạn thời gian tối đa một người có thể làm tổng thống trong vòng 10 năm.

Trước đó, Tổng thống Trump từng nhiều lần vừa úp mở, vừa phủ nhận ý định tranh cử vào năm 2028. Một số người ủng hộ bảo thủ còn đề xuất sửa đổi Tu chính án 22 để tạo ngoại lệ cho trường hợp tổng thống không phục vụ liên tục.

Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC hồi tháng Năm, Tổng thống Trump từng nói: “Tôi coi đó là một lời khen khi rất nhiều người muốn tôi tranh cử năm 2028. Nhưng theo tôi biết, điều đó không được phép.”

Tổng thống Trump cũng chia sẻ rằng ông không có ý định giữ chức vụ mãi mãi. Thay vào đó, ông muốn hoàn thành “4 năm thật tuyệt vời” và sau đó chuyển giao quyền lực cho “một người Cộng hòa vĩ đại.”

Ông nêu tên Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio là những người kế nhiệm tiềm năng.

Dù nói “có lẽ không” tái tranh cử, các phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy ông vẫn giữ vai trò trung tâm của phong trào bảo thủ hiện nay, và nếu không trực tiếp tranh cử, ông sẽ là người đóng vai trò quyết định trong việc chọn người kế nhiệm để duy trì và phát triển tầm nhìn của ông đối với nước Mỹ./.

Theo TTXVN