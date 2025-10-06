Tổng thống Mỹ cảnh báo Hamas sẽ bị “xóa sổ hoàn toàn” nếu không chấp nhận kế hoạch ngừng bắn Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo phong trào Hamas sẽ đối mặt với “sự xóa sổ hoàn toàn” nếu tiếp tục nắm quyền tại Dải Gaza, giữa lúc các nỗ lực thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn do Washington đề xuất đang bước vào giai đoạn then chốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới truyền thông trước khi lên trực thăng Marine One tại Nhà Trắng ngày 5/10/2025, Washington, DC. (Ảnh: TASOS KATOPODIS /Getty Images qua AFP )

Trong cuộc trao đổi với CNN hôm 5-10, ông Trump khẳng định, Hamas phải “nhường lại quyền kiểm soát Gaza” nếu muốn tiến trình hòa bình được tiếp tục.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hamas không từ bỏ quyền lực, ông Trump nói: “Xóa sổ hoàn toàn! Chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, Israel đã chấp thuận đường rút quân ban đầu được nêu trong bản đề xuất 20 điểm của ông, và hiện Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Hamas.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tiết lộ, khoảng 90% kế hoạch đã được thống nhất, song thừa nhận vẫn còn nhiều chi tiết kỹ thuật cần hoàn thiện. Trả lời NBC, ông Rubio nói các cuộc đàm phán đang tập trung vào việc trao đổi con tin lấy việc Israel rút một phần khỏi Gaza. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng đạt được thỏa thuận rất nhanh, có thể ngay đầu tuần này. Nhưng chưa thể bảo đảm 100%”.

Ông Rubio xác nhận Hamas đã “đồng ý với khuôn khổ trao đổi con tin” trong kế hoạch của Tổng thống Trump, song cảnh báo quá trình thương lượng giai đoạn hai sẽ khó khăn hơn, bao gồm vấn đề giải giáp Hamas và thành lập chính quyền mới tại Gaza không do phong trào này kiểm soát.

Theo TRT, Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh Israel “phải dừng ném bom Gaza để việc trao đổi con tin có thể diễn ra.” Ông nói thêm: “Không thể tiến hành đàm phán trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn.” Hiện các phái đoàn Israel và Hamas đã đến Cairo (Ai Cập) để bắt đầu vòng đàm phán gián tiếp mới, với trọng tâm là trao đổi tù binh và con tin.

Cùng ngày, 8 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo gồm Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Qatar đã ra tuyên bố chung hoan nghênh phản ứng tích cực của Hamas đối với kế hoạch ngừng bắn của Mỹ. Nhóm này đánh giá động thái trên là “cơ hội thực sự để đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và bền vững,” đồng thời kêu gọi Israel “ngay lập tức chấm dứt các cuộc oanh tạc và triển khai thỏa thuận trao đổi tù nhân”.

Theo Bộ trưởng các nước trên, việc Hamas tuyên bố sẵn sàng giao lại quyền điều hành Gaza cho một “ủy ban hành chính chuyển tiếp gồm các chuyên gia độc lập” là bước tiến quan trọng hướng tới khôi phục hòa bình. Họ cũng tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước, viện trợ nhân đạo không hạn chế và bảo vệ dân thường tại Gaza.

Bích Hồng

Nguồn: CNN, The New York Times, TRT, Tân Hoa xã, Al Jazeera