Tổng thống Mỹ: Căng thẳng Campuchia -Thái Lan đã hạ nhiệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã “ngăn một cuộc chiến” giữa Campuchia và Thái Lan, sau loạt cuộc điện đàm khẩn với lãnh đạo hai nước giữa lúc lệnh ngừng bắn do Mỹ và Malaysia làm trung gian có nguy cơ đổ vỡ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Reuters

Trong một chia sẻ với báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết tình hình căng thẳng ở biên giới Campuchia, Thái Lan đã hạ nhiệt sau khi ông trực tiếp gọi cho Thủ tướng hai nước. Ông khẳng định: “Tôi đã ngăn một cuộc chiến hôm nay... họ đang làm rất tốt.”

Lệnh ngừng bắn trước đó, do Mỹ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian hồi tháng 7, đã đứng trước nguy cơ sụp đổ khi Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng ở khu vực Prey Chan, khiến một dân thường thiệt mạng và ba người bị thương. Phía Thái Lan bác bỏ và cho rằng binh sĩ Campuchia mới là bên khai hỏa trước vào tỉnh Sa Kaeo của Thái.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á bùng phát trở lại từ tranh chấp biên giới dựa trên bản đồ từ năm 1907. Vụ đụng độ hồi tháng 7 đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và buộc khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Trong bối cảnh Thái Lan tạm đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn và yêu cầu Campuchia xin lỗi vì cáo buộc rải mìn mới, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc ông đe dọa rút ưu đãi thương mại đã tạo sức ép để hai bên quay lại bàn kiềm chế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một trên đường đến Florida, Mỹ ngày 14 tháng 11 Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến để bảo đảm lệnh ngừng bắn được duy trì và không có thêm bạo lực bùng phát dọc biên giới. Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết ông tin tưởng hai nước “sẽ ổn” sau các cuộc điện đàm.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump cũng đã trao đổi với phía Malaysia nhằm củng cố nỗ lực duy trì hòa bình trong khu vực.

Trước đó trong cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng nhấn mạnh cam kết đóng vai trò trung gian công bằng và trách nhiệm, giúp Thái Lan và Campuchia đạt được giải pháp lâu dài cho tranh chấp tại khu vực biên giới.

Nhật Lệ

Nguồn Bangkokpost, Reuters, The Star