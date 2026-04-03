Tổng thống Mỹ bất ngờ sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi

Tổng thống Donald Trump ngày 2/4 đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và bổ nhiệm Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, cựu luật sư riêng của ông Trump, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp.

Theo thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết bà Pam Bondi không còn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, đồng thời giao Thứ trưởng Todd Blanche đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng trong thời gian chuyển tiếp. Đây là một trong những động thái điều chỉnh nhân sự cấp cao đáng chú ý gần đây của chính quyền Mỹ.

Trong phát biểu, ông Trump đánh giá bà Bondi đã “làm một công việc tuyệt vời” khi giám sát các chiến dịch trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc. Ông cũng cho biết bà sẽ chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân, nhưng không nêu rõ vị trí cụ thể.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh bà Bondi vấp phải một số chỉ trích từ những người ủng hộ ông Trump liên quan đến cách xử lý hồ sơ Epstein, vụ việc được xem là nhạy cảm về chính trị tại Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra lý do chính thức cho quyết định này.

Ông Todd Blanche, người được giao quyền điều hành Bộ Tư pháp, từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump và tham gia bào chữa cho ông trong nhiều vụ án sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2021. Giới quan sát cho rằng việc bổ nhiệm này phản ánh mức độ tin cậy của Tổng thống đối với ông Blanche.

Theo quy định, việc bổ nhiệm chính thức Bộ trưởng Tư pháp cần được Thượng viện phê chuẩn. Một số nguồn tin cho biết chính quyền đang cân nhắc các phương án nhân sự lâu dài, trong đó có khả năng đề cử ông Lee Zeldin, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

Thứ trưởng Todd Blanche đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ trong thời gian chuyển tiếp. Ảnh: ABC News.

Bà Bondi cho biết sẽ phối hợp chuyển giao công việc trong khoảng một tháng tới. Động thái thay đổi lãnh đạo Bộ Tư pháp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây cũng có điều chỉnh tại một số cơ quan liên bang khác.

Giới quan sát nhận định các thay đổi này phản ánh quá trình sắp xếp lại bộ máy điều hành nhằm đáp ứng bối cảnh chính trị hiện nay.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Al Jazeera.