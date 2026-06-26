Tổng thống Lukashenko cảnh báo Ukraine không lôi kéo Belarus vào xung đột

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 26/6 cho biết ông đã cảnh báo Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, không nên tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột.

Tổng thống Lukashenko cảnh báo Ukraine không lôi kéo Belarus vào xung đột. Ảnh: glavnoe.in.ua.

Phát biểu trên truyền hình, ông Lukashenko cho biết các đại diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã tới Minsk. Theo ông, Belarus đã truyền đạt thông điệp rõ ràng tới Kiev rằng nếu Ukraine tìm cách đưa Belarus vào cuộc xung đột, tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết phía Ukraine đã phản hồi rằng Tổng thống Zelensky và các cộng sự hiểu lập trường của Minsk, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên đạt được một thỏa thuận thực chất.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Tổng thống Lukashenko.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhiều lần cho rằng Nga muốn Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột. Tuần trước, ông tuyên bố sẽ vô hiệu hóa các trạm chuyển tiếp tín hiệu trên lãnh thổ Belarus mà Kiev cáo buộc hỗ trợ máy bay không người lái của Nga tấn công Ukraine. Ngày 25/6, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các trạm này đã ngừng hoạt động, song thông tin chưa được xác nhận độc lập.

Các binh sĩ Belarus tuần tra dọc theo một con đường gần trạm kiểm soát Novaya Guta trên biên giới với Ukraine, vùng Gomel, Belarus, ngày 28 tháng 1 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Oleh Luhovskyi, ông Zelensky tiếp tục cáo buộc Belarus đang nâng cấp hệ thống giao thông tại khu vực biên giới, đồng thời mở rộng các cơ sở lưu trữ đạn dược và nhiên liệu. Theo ông, Belarus cần chấm dứt việc phát triển hạ tầng biên giới phục vụ các hoạt động quân sự.

Cùng ngày, Điện Kremlin bác bỏ thông tin của báo Wall Street Journal cho rằng Nga gây sức ép buộc Belarus trở thành bàn đạp để tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine và đe dọa cắt giảm hỗ trợ tài chính nếu Minsk từ chối. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định thông tin này “không đúng sự thật”, đồng thời nhấn mạnh Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho rằng chính phương Tây mới là bên làm gia tăng căng thẳng. Ông phát biểu trước các sĩ quan vừa tốt nghiệp: “Tình hình dọc biên giới của chúng tôi hết sức bất ổn và đang leo thang. Bên ngoài biên giới, các lực lượng NATO đang được tăng cường, cơ sở hạ tầng quân sự được nâng cấp, ngân sách quốc phòng của các nước láng giềng tiếp tục mở rộng, còn các chính trị gia liên tục đưa ra những tuyên bố mang tính quân sự cứng rắn”. Ông cáo buộc phương Tây đang tìm cách kéo dài và mở rộng xung đột tại Ukraine, đồng thời có những động thái nhằm lôi kéo Belarus tham gia.

Mặc dù chưa triển khai lực lượng tham gia xung đột cùng Nga, Belarus đã cho phép Moskva triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Hai nước cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung và Nga tiếp tục sử dụng các căn cứ quân sự của Belarus.

Thanh Vân