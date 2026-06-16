Tổng thống Belarus: Nga và Ukraine cần thỏa hiệp để chấm dứt xung đột

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa cho rằng Nga và Ukraine cần đạt được những thỏa hiệp cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời nhận định việc giành chiến thắng hoàn toàn trên chiến trường là điều khó khả thi đối với cả hai bên.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya ngày 15/6. Ảnh: BeITA.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya được công bố ngày 15/6, nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh rằng các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Theo ông Lukashenko, cả Nga và Ukraine đều đang đối mặt với những thách thức lớn về nhân lực sau nhiều năm giao tranh. Mặc dù lực lượng Nga vẫn đang đạt được những bước tiến nhất định trên chiến trường, song tình trạng thiếu quân số đang ảnh hưởng đến cả hai phía.

Ông Lukashenko nói: “Tất cả các bước đi có thể dẫn tới một thỏa thuận hòa bình thông qua những nhượng bộ và thỏa hiệp đều cần được tận dụng. Nếu các bên nhận thức được rằng xung đột không thể tiếp tục kéo dài mà không dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn, cơ hội đạt được thỏa hiệp sẽ xuất hiện”.

Liên quan đến những lo ngại về khả năng Belarus tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, Tổng thống Lukashenko khẳng định Ukraine “không có gì phải lo sợ” từ phía Belarus. Ông nhắc lại lập trường trước đây rằng quân đội Belarus sẽ không được triển khai tham chiến tại Ukraine, đồng thời cho biết Minsk và Moscow chỉ phối hợp trong các vấn đề phòng thủ chung.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Lukashenko cho biết không loại trừ khả năng gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong tương lai. Ảnh: The Moscow time.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Lukashenko cho biết không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tương lai. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ cuộc gặp nào cũng cần bao quát nhiều vấn đề song phương và quốc tế.

Những phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo Belarus được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục gặp nhiều trở ngại, trong khi giao tranh trên thực địa vẫn diễn biến phức tạp.

Ngọc Liên