Tổng thống Lukashenko: Belarus sẽ không nhượng bộ trước các mối đe dọa từ bên ngoài

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Belarus không mong muốn chiến tranh nhưng cũng sẽ không nhượng bộ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Tổng thống Lukashenko bác bỏ khả năng quân đội Belarus tham gia giao tranh tại Ukraine Ảnh: en.iz.ru.

Phát biểu ngày 6/7 tại lễ trao quân hàm cấp tướng và tôn vinh các học viên tốt nghiệp các cơ sở đào tạo quân sự nhân dịp Quốc khánh Belarus, ông Lukashenko cho rằng Belarus vẫn đang phải đối mặt với “cuộc chiến hỗn hợp”, bao gồm sức ép về kinh tế, chính trị, thông tin cùng các hoạt động do thám và khiêu khích dọc khu vực biên giới.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, một số nước phương Tây không hài lòng với chính sách đối ngoại độc lập của Minsk, quan hệ đồng minh giữa Belarus và Nga cũng như lập trường của nước này đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Lukashenko khẳng định Belarus luôn ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine và không có ý định tham gia chiến tranh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Belarus sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang đủ mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nga đã công bố hình ảnh được cho là hệ thống tên lửa Oreshnik của nước này tại một địa điểm không được tiết lộ ở Belarus. Ảnh: AP.

Tổng thống Belarus cho biết việc triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo di động Oreshnik cùng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus đã góp phần tăng cường năng lực răn đe chiến lược và củng cố khả năng phòng thủ của nước này. Ông khẳng định các loại vũ khí trên được triển khai nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, không phải để đe dọa bất kỳ bên nào.

Đề cập đến tình hình an ninh khu vực, ông Lukashenko cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh quá trình tăng cường năng lực quân sự và chi ngân sách lớn cho mua sắm vũ khí. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng vẫn có những lực lượng muốn kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine, trong khi Belarus tiếp tục ủng hộ giải pháp hòa bình.

Nhà lãnh đạo Belarus kêu gọi quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của quân đội không chỉ được quyết định bởi quy mô lực lượng mà còn bởi trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của mỗi quân nhân.

Thanh Hằng

Nguồn: Hindustan Times.