Tổng thống Lukashenko: Belarus sẵn sàng cho “thỏa thuận lớn” với Mỹ nếu đảm bảo lợi ích song phương

Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Belarus sẵn sàng hướng tới một “thỏa thuận lớn” với Mỹ, song nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và phản ánh lợi ích của cả hai bên.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Tass

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RT ngày 19/4, ông cho rằng các vấn đề như tù nhân chính trị hay lệnh trừng phạt chỉ là những yếu tố thứ yếu so với các nội dung hợp tác rộng hơn. Theo ông Lukashenko, Minsk sẵn sàng tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao, bao gồm khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu các điều kiện nền tảng của thỏa thuận được thống nhất ở cấp chuyên môn. Ông Lukashenko cũng nhấn mạnh rằng, việc gặp gỡ không phải là mục tiêu tự thân, mà phụ thuộc vào việc hai bên có đạt được sự đồng thuận thực chất hay không.

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn là “một trong những trung tâm quyền lực quan trọng và mạnh mẽ nhất” của thế giới, do đó Minsk dù có “quan hệ chiến lược tuyệt vời với Nga và Trung Quốc” vẫn nên xây dựng “cuộc đối thoại mang tính xây dựng với giới lãnh đạo Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Belarus đồng thời gợi ý, Washington có thể xem Minsk như một kênh trung gian để cải thiện quan hệ với Nga. Ông Lukashenko cho biết Mỹ hiện có cơ hội thuận lợi để đạt được thỏa thuận với Moscow, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin đang nắm quyền. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, mọi cam kết trong quan hệ quốc tế cần được thực hiện nghiêm túc.

Belarus sẵn sàng cho “thỏa thuận lớn” với Mỹ nếu đảm bảo lợi ích song phương. Ảnh: sk.gov.by

Bên cạnh đó, ông Lukashenko bác bỏ quan điểm về một mối quan hệ “phụ thuộc” giữa Belarus và bất kỳ cường quốc nào, khẳng định chính sách đối ngoại của Minsk dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và lợi ích quốc gia. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Belarus và phương Tây vẫn còn nhiều căng thẳng, song cũng xuất hiện các tín hiệu thăm dò khả năng đối thoại trong thời gian gần đây.

Tổng thống Lukashenko cũng nhắc lại việc Belarus cần thúc đẩy quan hệ với Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng Minsk sẽ “không bao giờ làm điều đó nếu nó gây tổn hại với lợi ích của các nước khác” và đặc biệt, “không đe dọa đến lợi ích của Nga”. Ông Lukashenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin “hoàn toàn hiểu rõ” lập trường của Minsk và hai nhà lãnh đạo vẫn “thảo luận về những vấn đề này và thường xuyên gặp gỡ”.

Lê Hà.

Nguồn: Tass