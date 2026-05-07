Tổng thống Trump: Khả năng đạt thỏa thuận với Iran là “rất lớn”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có các cuộc trao đổi “rất tích cực” với Iran trong 24 giờ qua và khả năng đạt được một thỏa thuận là “rất lớn”, trong bối cảnh Tehran đang xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ mà các nguồn tin cho rằng có thể chính thức chấm dứt xung đột.

Phát tín hiệu cho thấy tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa hai bên, ông Trump ngày 6/5 cũng cho rằng Iran nên đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các đợt không kích có thể được nối lại nếu đàm phán đổ vỡ. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Vấn đề rất đơn giản. Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù họ cứng rắn đến đâu, chúng tôi vẫn muốn bảo đảm họ tồn tại. Chúng tôi muốn mọi người được an toàn”.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin PBS của Mỹ, ông Trump cũng bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tuần tới. Ông nhấn mạnh thỏa thuận “có cơ hội rất lớn để thành hiện thực”, nhưng nếu thất bại, Mỹ có thể nối lại các cuộc ném bom nhằm vào Iran.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng các thông tin về việc Tehran và Washington sắp đạt được thỏa thuận là “phóng đại”. Ông cho biết Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất mới nhất của Mỹ, song các cuộc trao đổi thông qua trung gian Pakistan vẫn đang tiếp diễn.

Theo CNN và Axios, Mỹ và Iran hiện đang thảo luận về một bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt xung đột. Văn kiện gồm 14 điều khoản được cho là bao gồm việc Iran tạm ngừng làm giàu urani, Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, Iran dỡ bỏ phong tỏa Eo biển Hormuz và Mỹ giảm nhẹ hoạt động phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran. Hai bên được cho là đang cân nhắc kế hoạch trước tiên thiết lập khuôn khổ đàm phán cơ bản thông qua MOU, sau đó tiến hành thêm khoảng 30 ngày đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Diễn biến ngoại giao diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Vịnh Oman tiếp tục gia tăng. Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng quân sự Mỹ hoạt động tại vịnh Oman đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran sau khi tàu này bị cáo buộc không tuân thủ các cảnh báo. Theo CENTCOM, tàu M/T Hasna bị phát hiện di chuyển trong vùng biển quốc tế hướng tới một cảng của Iran tại vịnh Oman vào khoảng 14h GMT ngày 6/5. Mỹ cho biết đã phát đi “nhiều cảnh báo” đối với tàu vi phạm, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hiện vẫn được áp dụng đối với các tàu ra vào cảng Iran.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera