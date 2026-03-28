Iraq và Mỹ đạt thỏa thuận để Baghdad đứng ngoài cuộc chiến Mỹ-Iran

Ngày 27/3, Iraq và Mỹ đã đạt thỏa thuận không để Iraq can thiệp vào cuộc xung đột quân sự trong khu vực, và đảm bảo rằng lãnh thổ của nước này sẽ không bị sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công quân sự trong khu vực.

Iraq và Mỹ nhất trí không để Baghdad can thiệp vào cuộc chiến khu vực. Ảnh: Anadolu

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Phối hợp Chung Tối cao (HCC). Theo đó, cả hai quốc gia nhấn mạnh việc tôn trọng tuyệt đối chủ quyền của Iraq. Chính quyền Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani khẳng định lập trường cứng rắn, không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng không phận, đất liền hay vùng biển của Iraq để đe dọa các quốc gia láng giềng.

Thông báo cho biết thêm rằng, cả hai bên đã quyết định "tăng cường hợp tác để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và đảm bảo rằng lãnh thổ Iraq không bị sử dụng làm căn cứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại người dân Iraq, lực lượng an ninh Iraq, các cơ sở và tài sản chiến lược của Iraq, cũng như chống lại nhân viên Mỹ, các phái đoàn ngoại giao và liên minh quốc tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Đông đang đứng trước bờ vực chiến tranh diện rộng sau các cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ - Israel và Iran vào cuối tháng 2 vừa qua. Việc xác lập “vùng xanh” ngoại giao cho Iraq được xem là bước đi sống còn để ngăn chặn hiệu ứng domino sụp đổ an ninh tại vùng Vịnh.

Hình ảnh binh lính Mỹ tại tỉnh Kirkuk, Iraq, ngày 29 tháng 3 năm 2020. Ảnh: Reuters

Dự kiến, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các khu vực trọng yếu sẽ kết thúc vào tháng 9/2025 và hoàn tất tại vùng Kurdistan vào tháng 9/2026, chuyển sang quan hệ đối tác an ninh song phương bền vững.

Các chuyên gia nhận định, cam kết này không chỉ giúp Iraq tránh khỏi thân phận “bãi chiến trường” cho các cường quốc mà còn là tín hiệu trấn an quan trọng gửi tới các nước láng giềng như Ả Rập Xê Út và Jordan, góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động dữ dội.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, Yenisafak