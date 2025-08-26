Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng ông Donald Trump hỗ trợ vấn đề Triều Tiên

Ngày 25/8 (theo giờ địa phương), tại Washington (Mỹ), Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp. (Nguồn: The Washington Post)

Trong cuộc gặp này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “người kiến tạo hòa bình” và bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu cùng các ngành sản xuất khác.

Ông Lee Jae Myung cũng nhấn mạnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã xấu đi sau khi ông Trump rời nhiệm sở sau nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Tổng thống Mỹ có thể mở ra “con đường hòa bình mới” cho bán đảo Triều Tiên.

Về phần mình, ông Trump nhận định ông và Tổng thống Lee Jae Myung có thể đạt “tiến triển lớn” về vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay "trong năm nay." Ở nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã từng có những cuộc gặp với ông Kim Jong-un.

Liên quan đến lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), ông Trump cho biết ông muốn đề nghị Hàn Quốc trao cho Mỹ quyền sở hữu phần đất mà Seoul hiện cho Washington thuê để đặt các căn cứ quân sự.

Ông nói với báo giới: “... Tôi muốn xem liệu chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng thuê và nắm quyền sở hữu phần đất nơi chúng ta có một căn cứ quân sự quy mô lớn hay không."

Trước đó, phát biểu ngày 24/8 khi tới Mỹ dự cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố Seoul “khó có thể chấp nhận” yêu cầu của Mỹ về “tính linh hoạt chiến lược” đối với USFK.

Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận Washington đã đề nghị USFK được mở rộng phạm vi hoạt động, song nhấn mạnh đây là vấn đề “không thể dễ dàng đồng thuận”./.

Theo TTXVN