Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản tại thành phố cảng Busan

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/9 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại thành phố cảng Busan ở Đông Nam Hàn Quốc, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Nguồn: Reuters/Bloomberg)

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc đối thoại nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày của Thủ tướng Shigeru Ishiba tới Hàn Quốc.

Đây được coi là bước đi tiếp theo nhằm khôi phục hoạt động “ngoại giao con thoi” giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, sau chuyến công du của Tổng thống Lee Jae Myung đến Nhật Bản hồi tháng Tám vừa qua.

Cuộc hội đàm tại Busan là lần gặp thứ ba giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Shigeru Ishiba sau các cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Canada hồi tháng Sáu và chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến Tokyo hồi tháng Tám vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau 21 năm một thủ tướng Nhật Bản thăm một thành phố khác ngoài Seoul.

Trước cuộc gặp, Thủ tướng Ishiba đã viếng mộ của sinh viên Lee Soo Hyun, người hy sinh khi cứu một hành khách Nhật Bản tại Tokyo năm 2001 và được coi là biểu tượng cho tình hữu nghị song phương. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản tới viếng mộ Lee.

Trả lời báo giới trước khi rời Tokyo, Thủ tướng Shigeru Ishiba nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc và hợp tác ba bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay.

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac, chương trình nghị sự tập trung vào các biện pháp nhằm ứng phó với thách thức chung như biến đổi nhân khẩu học cũng như hợp tác hướng tới tương lai trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và năng lượng hydro.

Ngoài ra, mặc dù không nằm trong nghị trình chính thức, nhưng hai nhà lãnh đạo có thể cũng sẽ trao đổi về thương mại trong bối cảnh Nhật Bản vừa ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong khi Hàn Quốc đang hoàn tất chi tiết khuôn khổ thỏa thuận đạt được hồi tháng Bảy.

Tại cuộc gặp hồi tháng Tám ở Tokyo, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định và “hướng tới tương lai,” đồng thời duy trì hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao.

Chuyến công du lần này của ông Shigeru Ishiba diễn ra trong bối cảnh hồi đầu tháng Chín ông đã công bố ý định từ chức./.

