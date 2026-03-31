Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo ban bố sắc lệnh kinh tế khẩn cấp ứng phó với biến động năng lượng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 31/3 đã lên tiếng kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột Trung Đông, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng sắc lệnh khẩn cấp của tổng thống.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 31/3. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 31/3, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng nếu các rào cản pháp lý hoặc quy định hành chính làm chậm phản ứng của chính phủ, ông sẽ cân nhắc kích hoạt “lệnh khẩn cấp về tài chính và kinh tế” - một công cụ đặc biệt cho phép tổng thống hành động ngay lập tức với hiệu lực như luật trong trường hợp khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo quy định của Hàn Quốc, cơ chế này chỉ được sử dụng trong những tình huống đặc biệt khi nền kinh tế đối mặt với rủi ro lớn. Lần gần nhất sắc lệnh này được áp dụng là vào năm 1993, khi chính phủ triển khai hệ thống giao dịch tài chính theo tên thật nhằm tăng tính minh bạch của thị trường.

Giới phân tích cho rằng việc Tổng thống Lee Jae-myung đề cập đến khả năng sử dụng sắc lệnh khẩn cấp cho thấy chính phủ đang chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn, trong đó giá năng lượng tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố gói ngân sách bổ sung trị giá 26,2 nghìn tỷ won (khoảng hơn 19 tỷ USD) nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này cũng được đưa ra trong bối cảnh Seoul vừa công bố gói ngân sách bổ sung trị giá 26,2 nghìn tỷ won (khoảng hơn 19 tỷ USD) nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng Trung Đông, khiến giá dầu tăng mạnh và áp lực lạm phát gia tăng.

Gói ngân sách lần này tập trung vào ba mục tiêu chính: ổn định đời sống người dân, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm chuỗi cung ứng. Trong đó, khoảng 10 nghìn tỷ won sẽ được sử dụng để giảm gánh nặng chi phí năng lượng, hơn 2 nghìn tỷ won dành cho ổn định dân sinh và hạn chế thiệt hại công nghiệp cùng với các khoản chi cho ngân sách địa phương và trả nợ công.

Ngọc Liên

Nguồn: YTN/Arirang