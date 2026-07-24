Tổng thống Donald Trump xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng 9

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24/9, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục duy trì đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực, đồng thời xử lý các khác biệt về thương mại, công nghệ và những vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Donald Trump xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng 9. Ảnh: ABC New.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Washington và trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của lãnh đạo hai nước.

Theo ông Trump, cuộc gặp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác, song vẫn tồn tại những khác biệt liên quan đến thương mại, công nghệ và cạnh tranh chiến lược.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm nay. Trong thời gian ở Bắc Kinh, ông Donald Trump đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nhà Trắng.

Thời gian gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã tiến hành các cuộc trao đổi nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao sắp tới. Giới chức hai nước bày tỏ kỳ vọng hội nghị sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương.

Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra cùng thời điểm diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: The Straits Times.

Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến dẫn đầu một đoàn đại biểu Mỹ tiến hành các cuộc tham vấn với phía Trung Quốc, tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các biện pháp thúc đẩy ổn định kinh tế song phương.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi về các lĩnh vực hợp tác mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, đồng thời duy trì đối thoại về các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Thenews.