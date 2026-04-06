Tổng thống Donald Trump ra “tối hậu thư” mới với Iran, Tehran phản ứng gay gắt

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở lại đúng thời hạn, trong khi phía Tehran lập tức đáp trả, cho rằng động thái này có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới.

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép đối với Iran khi đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan tới Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội nhân dịp Lễ Phục sinh, ông Trump nêu rõ thời hạn yêu cầu Iran phải mở lại tuyến đường này, đồng thời phát đi cảnh báo mạnh mẽ: “Thứ Ba sẽ là ngày của các nhà máy điện và các cây cầu, tất cả gộp lại trong một, tại Iran. Sẽ không có điều gì giống như vậy! Hãy mở eo biển ngay, nếu không các người sẽ phải sống trong địa ngục – cứ chờ mà xem!”

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục đăng tải thông điệp bổ sung, ấn định thời điểm cụ thể là 20h ngày 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh vị thế của Washington hiện nay: “Chúng tôi đang ở một vị thế rất mạnh, và đất nước đó sẽ mất 20 năm để tái thiết, nếu họ còn tồn tại như một quốc gia.”

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông nhận thấy “có cơ hội tốt” để đạt được thỏa thuận với Iran trong ngày 6/4, đồng thời tiết lộ các cuộc đàm phán đang diễn ra. Tuy nhiên, ông tiếp tục cảnh báo: “Nếu họ không đạt được thỏa thuận nhanh chóng, tôi đang cân nhắc phá hủy mọi thứ và kiểm soát nguồn dầu.”

Phản ứng trước các tuyên bố này, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng các động thái từ phía Mỹ đang làm gia tăng rủi ro đối với khu vực, đồng thời kêu gọi chấm dứt những hành động mà ông mô tả là “nguy hiểm”. Ông cảnh báo căng thẳng leo thang có thể kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với toàn bộ Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 5/4 tuyên bố nước này sẽ “đáp trả tương xứng” nếu Mỹ tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Phát biểu trước truyền thông, ông Baghaei nhấn mạnh: “Phản ứng của Iran sẽ là đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã nêu rõ rằng nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công, chúng tôi sẽ phản ứng tương tự. Họ sẽ nhắm tới các cơ sở hạ tầng tương ứng thuộc sở hữu của Mỹ hoặc có liên quan tới các hành động chống lại Iran.”

Quan chức Iran cho biết đây không phải là lựa chọn mang tính chủ động mà là biện pháp phòng vệ. Ông Baghaei khẳng định Iran sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia: “Chúng tôi kiên quyết bảo vệ an ninh, chủ quyền và phẩm giá quốc gia. Người dân Iran đã thể hiện sự kiên định trong nhiều thập kỷ và sẵn sàng đáp trả mọi thách thức.”

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, RT, CNA, APT