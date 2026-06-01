EU cân nhắc điều chỉnh cơ chế trần giá dầu Nga giữa biến động thị trường năng lượng

Theo các nguồn tin truyền thông quốc tế, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét điều chỉnh hoặc tạm thời duy trì cơ chế trần giá áp lên dầu thô của Nga trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và giá nhiên liệu tăng cao.

Cơ chế trần giá dầu, được nhóm G7 áp dụng từ năm 2022, quy định các doanh nghiệp phương Tây không được cung cấp dịch vụ vận chuyển, bảo hiểm hoặc tài chính đối với dầu Nga nếu giá vượt mức trần. Mức trần hiện hành được điều chỉnh định kỳ dựa trên giá trung bình dầu Urals, hiện thấp hơn khoảng 15% so với giá thị trường.

Theo thông tin thị trường, giá dầu Urals hiện dao động quanh mức 86 USD/thùng, trong khi mức trần đang áp dụng là 44,10 USD/thùng. Một số báo cáo cho biết EU đang cân nhắc các phương án như tạm dừng cơ chế điều chỉnh tự động, giữ nguyên mức trần hiện tại hoặc điều chỉnh tăng lên khoảng 60–65 USD/thùng trong kỳ rà soát tới.

Đề xuất này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 của EU liên quan đến xung đột tại Ukraine, dự kiến được thảo luận vào đầu tháng 6. Việc điều chỉnh xuất phát từ áp lực giá năng lượng tăng và những biến động trên thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh này, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế - đầu tư quốc tế Kirill Dmitriev cho rằng EU đang “trở nên thực tế hơn” trong chính sách năng lượng. Ông Kirill Dmitriev nhận định châu Âu đang “sửa chữa các sai lầm trong quá khứ” và cho rằng “châu Âu cần Nga để tồn tại”.

Phía Nga nhiều lần chỉ trích cơ chế trần giá, cho rằng biện pháp này làm méo mó thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời khẳng định đã chuyển hướng phần lớn xuất khẩu dầu sang các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi đó, các biến động địa chính trị và gián đoạn nguồn cung tiếp tục gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về khả năng giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, cũng được cho là đang áp dụng các biện pháp linh hoạt hơn nhằm giảm tác động lên thị trường.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, RT