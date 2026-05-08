Tổng thống Ai Cập thăm UAE

Ngày 7/5, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã thăm hữu nghị Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và hội đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại thủ đô Abu Dhabi.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thăm UAE. Ảnh: The Jerusalem Post.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập và hãng thông tấn Emirates (WAM), hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, các diễn biến mới nhất tại khu vực và tác động đối với an ninh, ổn định khu vực và quốc tế.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, đồng thời khẳng định Ai Cập là đối tác quan trọng của UAE trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử và gắn bó giữa hai quốc gia, tái khẳng định sự đoàn kết của Cairo với UAE trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng lên án các cuộc tấn công gần đây nhằm vào UAE, cho rằng đây là hành động leo thang nghiêm trọng, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đe dọa an ninh và ổn định khu vực cũng như toàn cầu. Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực ngoại giao và đối thoại nhằm kiểm soát khủng hoảng và ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang.

Hai bên cũng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư và các lĩnh vực phục vụ ưu tiên phát triển của hai nước. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các cuộc khủng hoảng khu vực và những nỗ lực nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định của các quốc gia trong khu vực.

Hai nhà lãnh đạo đã tới thăm đơn vị tiêm kích của Ai Cập đang đồn trú tại UAE. Ảnh: The National.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed và Tổng thống El-Sisi đã tới thăm đơn vị tiêm kích của Ai Cập đang đồn trú tại UAE, đồng thời kiểm tra mức độ sẵn sàng và năng lực tác chiến của lực lượng này. Tham dự các hoạt động có nhiều quan chức cấp cao của UAE và Ai Cập, trong đó có Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Egypt Today.