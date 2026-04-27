Tổng thống Ai Cập cảnh báo nguy cơ “vẽ lại bản đồ” Trung Đông

Ngày 26/4 Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi cảnh báo khu vực Trung Đông đang bước vào một “giai đoạn then chốt”, trong bối cảnh xuất hiện những nỗ lực nhằm tái định hình bản đồ khu vực, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Ảnh: Euronews

Phát biểu trong bài diễn văn truyền hình nhân dịp Ngày Giải phóng Sinai, ông el-Sisi cho rằng có những “toan tính có chủ đích” nhằm thay đổi cấu trúc khu vực dưới các lý do mang tính ý thức hệ cực đoan. Ông nhấn mạnh Ai Cập phản đối mọi hành động chia cắt quốc gia hoặc kiểm soát tài nguyên của các nước khác, đồng thời kêu gọi ưu tiên các giải pháp chính trị và đối thoại để đạt được ổn định lâu dài.

Những nhận định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến Trung Đông, đặc biệt là tác động lan rộng của xung đột liên quan đến Iran. Trước đó, tại cuộc họp tham vấn giữa các nhà lãnh đạo Arab và Liên minh châu Âu ở Nicosia, ông el-Sisi cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cần phải tính đến các quan ngại an ninh của các quốc gia vùng Vịnh.

Theo nhà lãnh đạo Ai Cập, các diễn biến hiện nay có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định khu vực, an ninh hàng hải cũng như nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng và nguồn năng lượng. Ông cũng tái khẳng định lập trường phản đối các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Arab và ủng hộ các nỗ lực nhằm kiềm chế leo thang.

Giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza phải được thực thi đầy đủ, bao gồm việc đảm bảo viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn và nhanh chóng bắt đầu công cuộc tái thiết. Ảnh: CNN

Liên quan đến tình hình tại dải Gaza, ông el-Sisi kêu gọi thực thi đầy đủ giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc đảm bảo viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn và nhanh chóng bắt đầu công cuộc tái thiết. Ông cũng phản đối các hành động di dời người Palestine và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công tại Bờ Tây.

Trong khi đó, Qatar bày tỏ quan ngại về những hạn chế trong việc tiếp cận viện trợ nhân đạo, cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và triển vọng ổn định trong khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews