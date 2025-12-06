Tổng rà soát điểm đen tai nạn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ cả nước

Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tổ chức rà soát khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe ô tô con làm 4 người tử vong và 2 người bị thương tại Lạng Sơn.

Ngày 5/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã ký triển khai Công điện số 233/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tổ chức rà soát khu vực xảy ra tai nạn, tập trung kiểm tra điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu (nếu có). Trường hợp có bất cập cần kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương tổ chức tổng rà soát các “điểm hay xảy ra tai nạn giao thông”, "điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông” và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ trên toàn quốc để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức. Xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chậm khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ.

Về phía các cục quản lý chuyên ngành, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các điểm xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến/ra vào tại khu vực mỏ, nhà ga, bến cảng, các công trường thi công...; kiểm soát đối với các xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chở quá số người quy định, quá tải trọng xe, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương tổ chức rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ đã được phân cấp và hệ thống đường địa phương; kịp thời khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, biển báo, đèn tín hiệu, hành lang an toàn giao thông.

Các Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn, nhất là đối với xe đầu kéo, xe container, xe chở vật liệu, hàng hóa nặng; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc của lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện và thiết bị giám sát hành trình.

Cùng với đó, các vụ, cục quản lý chuyên ngành, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát tổng thể các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Kế hoạch số 4485/KH-BGTVT ngày 29/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc; chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa tai nạn giao thông; tham mưu Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ khi được yêu cầu.

Trước đó, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng diễn ra trên Quốc lộ 1 đoạn Km42+600 thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn ngày 26/11 vừa qua do xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát số 98E-000.77 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 va chạm với xe ô tô con biển kiểm soát số 19A-483.13 làm 4 người chết và 2 người bị thương.

Theo VTV