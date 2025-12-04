Tổng kết công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025

Sáng 04/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hoà nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, TAND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đặc xá là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. 80 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân trở về với gia đình, cộng đồng xã hội.

Riêng trong năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, Đảng và Nhà nước ta thực hiện đặc xá trong 2 đợt. Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025), Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 8.056 người. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Đây là đợt đặc xá có số lượng người nhận khoan hồng của Đảng, Nhà nước lớn nhất từ trước đến nay.

Tại Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác đặc xá đúng theo quy định.

Trong năm 2025, tổng số người được đặc xá về cư trú tại địa phương theo thông báo của Bộ Công an là 544 người. 100% số người được đặc xá trở về địa phương đã được đăng ký thường trú, được cấp căn cước công dân. Trong tổng số người được đặc xá trở về địa phương, có 77 người có việc làm ổn định; 203 người có việc làm tạm ổn định; có 8 trường hợp được hỗ trợ vay vốn theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, nhấn mạnh: Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hai lần đặc xá trong năm 2025 đều diễn ra khẩn trương trong thời gian ngắn, song Bộ Công an – Cơ quan thường trực của Hội đồng đặc xá đã thể hiện vai trò trách nhiệm cao trong phối hợp với các bộ, ban, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại.

Thời gian tới, chủ trương của Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những đợt đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc. Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đặc xá, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn về đặc xá, các quy định của Luật Đặc xá kết hợp với đấu tranh, phản bác các luận điệu, hành vi chống phá tiêu cực, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đặc xá.

UBND các địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, có biện pháp tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống. Lực lượng công an, nhất là công an cơ sở phải tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, tham gia lao động sản xuất, trở thành công dân tốt, có ích trong xã hội, hạn chế thấp nhất tái phạm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Công an với vai trò là cơ quan thường trực về công tác đặc xá tiếp tục chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề xuất chủ trương, chính sách về đặc xá, công tác đặc xá phải được sơ kết, tổng kết kịp thời. Đồng thời, từ thực tiễn thực hiện công tác đặc xá, Bộ Công an chủ trì, phối hợp rà soát các quy định để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật...

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao Huân chương Quân công cho Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo đặc xá của Bộ Công an. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2025.

