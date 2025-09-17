Tối ưu hạ tầng và điều kiện để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Được hình thành từ sự sáp nhập thị trấn cũ và các xã lân cận với hạ tầng khang trang, điều kiện sản xuất phát triển, xã Nông Cống đang biến lợi thế ấy thành tiền đề cho lộ trình về đích NTM nâng cao.

Một góc thôn NTM kiểu mẫu Quyết Thắng thuộc xã Nông Cống.

Theo chủ trương sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Nông Cống là xã trung tâm trên cơ sở sáp nhập các xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống cũ. Trước thời điểm sáp nhập, xã Vạn Hòa đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Vạn Thắng đã được công nhận xã NTM nâng cao. Theo quy định mới từ Trung ương, khu vực thị trấn các huyện cũ được công nhận mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao nếu sáp nhập thành xã nông thôn. Tuy nhiên, các điều kiện và tiêu chí của phần thị trấn Nông Cống cũ có thể tương đương xã NTM kiểu mẫu. Hệ thống hạ tầng ở các xã còn lại đã được xây dựng khá khang trang, nhiều xã đã có lộ trình thành xã NTM nâng cao trước thời điểm sáp nhập.

Trong phát triển tiêu chí về hạ tầng giao thông, xã Nông Cống được thừa hưởng những kết quả của hạ tầng thị trấn cũ và các xã lân cận, đã được huyện Nông Cống cũ đầu tư. Ngoài ra, xã còn có nhiều tuyến giao thông quan trọng của tỉnh được đầu tư bài bản, hiện đại như tuyến Quốc lộ 45, đường Nghi Sơn - Sao Vàng, đường Vạn Thiện đi Bến En, đường tỉnh 505, đường tỉnh 515, đường tỉnh 525 qua địa bàn. Xã còn lợi thế lớn là nút giao lên cao tốc Bắc - Nam thuận lợi cho kết nối liên vùng, có ga đường sắt Minh Khôi. Hệ thống đường xã, đường thôn đã được bê tông hóa 100%. Hiếm có cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện tại có tới hơn 177km đường giao thông các loại, đã và đang được đầu tư khang trang, đã vượt tiêu chí chuẩn NTM nâng cao.

Hiện tại xã Nông Cống có nền kinh tế đa ngành, nhiều tiềm năng. Đây chính là nền tảng tốt để xã hoàn thiện tiêu chí sản xuất của xã NTM nâng cao. Trong nông nghiệp, toàn xã hiện có hơn 3.000ha đất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 52% diện tích đất tự nhiên của xã. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt trên 5.800ha, trong đó cây lúa 4.200ha năng suất trung bình trên 64 tạ/ha/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 27,9 nghìn tấn. Đến nay, toàn xã đã tích tụ, tập trung được gần 150ha đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, trong đó có 8,6ha ứng dụng công nghệ cao. Trong chăn nuôi địa phương đã xác lập hình thức trang trại tập trung quy mô vừa và lớn theo hướng sản xuất hàng hóa có liên kết bao tiêu sản phẩm, giảm dần chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư. Xã khuyến khích chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường. Hiện trên địa bàn có 4 trang trại lớn đạt tiêu chí theo Thông tư số 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ.

Vùng ven sông và đồng chiêm trũng đã đưa Nông Cống trở thành nơi thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt với diện tích trung bình hằng năm đạt gần 70ha. Hình thức nuôi quảng canh cải tiến, mô hình nuôi cá - lúa đã giúp đưa sản lượng nuôi trồng và đánh bắt hằng năm của địa phương đạt gần 300 tấn thủy sản các loại.

Hoạt động tiểu thủ công nghiệp của xã tiếp tục phát triển, địa phương có 2 làng nghề nổi tiếng là hương bài làng Quyết Thắng (xã Vạn Thắng cũ) và làng nghề mây tre đan Cao Nhuận (xã Vạn Thiện cũ) đang giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động. Trong lĩnh vực công nghiệp, trên địa bàn xã hiện có 2 cụm công nghiệp (CCN) đã được quy hoạch trong hệ thống quy hoạch của tỉnh với tổng diện tích 90ha. Tại CCN thị trấn Nông Cống đã có Nhà máy sản xuất giầy xuất khẩu Kim Việt hoạt động, tạo công việc ổn định cho trên 7.000 công nhân; Nhà máy giầy Kim Doanh đang được triển khai xây dựng, dự kiến tạo công việc cho khoảng 9.000 lao động. CCN Vạn Thắng - Yên Thọ đã thực hiện đầu tư hạ tầng và thu hút được nhà đầu tư thứ cấp để thực hiện Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam, tổng vốn đầu tư 5.139 tỷ đồng. Trên địa bàn toàn xã hiện có 29 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 2.270 tỷ đồng, diện tích thực hiện dự án khoảng 59ha. Một số dự án lớn được đầu tư trên địa bàn xã đã giải quyết nhu cầu việc làm cho hơn 12.000 lao động của địa phương như: Công ty TNHH giày Kim Việt Việt Nam, Công ty TNHH MTV Trường Thắng, Công ty TNHH Dream F Thanh Hóa, Công ty TNHH Trường Phát Toàn Cầu...

Chỉ tiêu về phát triển thương mại - dịch vụ cũng đang là lợi thế của xã trong lộ trình cán đích NTM nâng cao. Hiện xã có 5 chợ hoạt động hiệu quả gồm chợ Mực, chợ Hón, chợ Ga, chợ Minh Thọ, chợ Chuối, trong đó chợ Chuối là chợ hạng I. Đáng nói, tất cả các chợ trên đều được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm bắt buộc theo TCVN 11856:2017. Hoạt động xuất, nhập khẩu của xã tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao, giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2025 ước đạt 145,9 triệu USD, nhập khẩu 60,6 triệu USD. Toàn xã có 3.024 cơ sở kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho 4.549 lao đồng. Các ngành nghề bưu chính, vận tải, viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của Nhân dân.

Thống kê từ UBND xã Nông Cống, thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn ước đạt 9.671 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương ước đạt 1.062 tỷ đồng; tổng số dự án đầu tư công điều chuyển về xã là 261 dự án, tổng mức đầu tư được phê duyệt 1.191 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 186 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã đang hoạt động. Đây là nguồn lực hạ tầng cũng như nền tảng sản xuất đang được xã tối ưu vai trò để phát triển, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao.

Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trong nhiệm kỳ vừa qua ở Nông Cống đã trở thành phong trào rộng khắp. Hiện các thôn Minh Sơn, Cao Nhuận, Quyết Thắng, Đồng Thanh và thôn Tân đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nông Cống lần thứ I vừa qua đã thông qua nội dung phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2030, kèm với đó là các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ liên quan để thực hiện kế hoạch này.

Bài và ảnh: Hà Giang