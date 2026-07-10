Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên mức án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ngày 10/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên mức án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì tội cản trở hoạt động tư pháp khi ngăn các điều tra viên thi hành lệnh bắt giữ ông sau nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành vào năm 2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap.

Đây là phán quyết đầu tiên của Tòa án Tối cao đối với ông Yoon, người hiện đang phải đối mặt với tổng cộng 8 phiên tòa liên quan đến quyết định bất ngờ ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Phiên tòa chính xét xử ông với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn hiện đang được xét xử ở cấp phúc thẩm, sau khi tòa án cấp dưới tuyên án tù chung thân.

Ngoài tội cản trở hoạt động tư pháp, cựu Tổng thống còn bị truy tố với các cáo buộc lạm dụng quyền lực, làm giả tài liệu công và một số tội danh khác trong vụ án được Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết ngày 10/7.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý được phát sóng trực tiếp trên màn hình tivi tại Ga Seoul, thủ đô Seoul vào ngày 9 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Yonhap.

Phiên tuyên án được truyền hình trực tiếp bất chấp sự phản đối của ông Yoon và việc ông không có mặt tại tòa, do theo quy định, bị cáo không bắt buộc phải tham dự phiên xét xử cuối cùng của Tòa án Tối cao.

Ông Yoon bị tạm giam từ tháng 7 năm ngoái và bị cáo buộc đã ra lệnh cho lực lượng cận vệ tổng thống ngăn cản các điều tra viên thi hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 1/2025. Ông cũng bị truy tố vì xâm phạm quyền của 9 thành viên nội các khi không triệu tập họ tham dự cuộc họp trước để xem xét kế hoạch ban bố thiết quân luật. Các cáo buộc khác bao gồm sửa đổi bản tuyên bố thiết quân luật sau khi lệnh này bị hủy bỏ nhằm che giấu những sai sót về thủ tục; sau đó tiêu hủy tài liệu này; chỉ đạo phát hành một thông cáo báo chí có nội dung sai sự thật; và hạn chế quyền tiếp cận hồ sơ cuộc gọi điện thoại của một cựu chỉ huy quân đội.

Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, trong đó kết tội ông Yoon đối với tất cả các cáo buộc nêu trên, đồng thời cũng giữ nguyên quyết định tuyên ông vô tội đối với một số cáo buộc khác.

Trước đó, vào tháng 4, Tòa Phúc thẩm đã tuyên phạt ông Yoon 7 năm tù, tăng thêm 2 năm so với bản án của tòa sơ thẩm nhưng thấp hơn mức 10 năm tù mà nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị.

Ngay sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết, các luật sư của ông Yoon tuyên bố sẽ tiếp tục khiếu kiện, cho rằng phán quyết này vi phạm Hiến pháp.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap.