Tòa án Hàn Quốc tuyên cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù trong vụ án máy bay không người lái

Ngày 12/6, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam liên quan đến vụ điều động máy bay không người lái quân sự xâm nhập không phận Bình Nhưỡng hồi năm 2024, sự việc được cho là nhằm tạo cớ cho kế hoạch áp đặt thiết quân luật sau đó.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tòa án kết luận ông Yoon phạm các tội danh lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho kẻ thù. Phán quyết cho rằng, cựu Tổng thống đã tham gia chỉ đạo và lên kế hoạch cho chiến dịch đưa máy bay không người lái vượt biên giới vào tháng 10/2024, mở đầu cho chuỗi sự kiện dẫn tới nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành vào tháng 12 cùng năm.

Ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc. Nhóm luật sư bào chữa khẳng định thân chủ của họ không ra lệnh cũng như không phê chuẩn chiến dịch này. Theo phía bào chữa, hoạt động sử dụng máy bay không người lái là biện pháp đáp trả việc Triều Tiên nhiều tháng liên tiếp thả các khinh khí cầu mang rác thải qua biên giới Hàn Quốc và không liên quan đến kế hoạch thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên xét xử. Ảnh: AFP.

Bản án mới là đòn giáng pháp lý tiếp theo đối với nhà lãnh đạo bảo thủ đã bị phế truất. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một tòa án Hàn Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Yoon sau khi kết luận ông giữ vai trò cầm đầu trong âm mưu thiết lập thiết quân luật, hành động từng đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Ông Yoon bị bãi nhiệm sau khi Tòa án Hiến pháp giữ nguyên quyết định luận tội của Quốc hội. Diễn biến này dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống sớm, trong đó ông Lee Jae Myung đã giành chiến thắng và trở thành Tổng thống Hàn Quốc.

Theo quy định pháp luật Hàn Quốc, ông Yoon hiện vẫn có quyền kháng cáo đối với phán quyết mới nhất của Tòa án Quận Trung tâm Seoul.

Thu Uyên