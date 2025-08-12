Tổ chức bộ phận thường trực giải quyết vướng mắc phát sinh khi thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bộ phận thường trực xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh đảm nhận thêm việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi tổ chức thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa (Quốc Hương).

Ngày 11/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 2712/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 24/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan; bảo đảm việc tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và đúng pháp luật.

Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, phát huy vai trò chủ động, tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo nội dung kế hoạch, đến nay việc đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đã được hoàn thành, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến hết ngày 31/10/2025, bộ phận thường trực xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11212/UBND-THĐT ngày 15/7/2025; đảm nhận thêm việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi tổ chức thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đến trước ngày 1/3/2027, các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, ban hành các văn bản hành chính để giải quyết các vấn đề phát sinh khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời điều chỉnh nội dung quy định tại văn bản hành chính hoặc nội dung đã ủy quyền ban hành.

NM