Từ 21/12, xã Triệu Sơn ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

Sáng 21/12, tại Công viên Tam Kỳ, UBND xã Triệu Sơn tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) gắn với tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Lực lượng chức năng xã Triệu Sơn kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT.

Đợt ra quân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT, trật tự công cộng; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân trong việc giữ gìn trật tự và vệ sinh môi trường. Qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc, xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Thời gian tổ chức đợt cao điểm từ ngày 21/12 đến ngày 31/12/2025 trên phạm vi toàn xã.

Trước đó, từ ngày 17 đến ngày 20/12, các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, chợ, trường học và các điểm công cộng để Nhân dân nắm bắt, tự giác chấp hành.

Ngày 21/12, xã tổ chức ra quân đồng loạt giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT và tổng dọn vệ sinh môi trường tại 47/47 thôn, tập trung tại các khu vực trọng điểm như ngã tư Giắt, chợ Thiều, ngã tư Dân Lực, các tuyến đường tỉnh, trục đường chính và những điểm tồn đọng rác thải kéo dài.

Sau ngày 21 đến ngày 31/12, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm còn tồn tại và phát sinh mới.

Các lực lượng và phương tiện được huy động trong ngày ra quân đầu tiên.

Nội dung trọng tâm của đợt cao điểm là tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, lều lán, bục bệ, cầu dẫn; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng; không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng theo đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Đoàn viên thanh niên xã Triệu Sơn tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường.

Cũng trong dịp này, xã tổ chức chỉnh trang cảnh quan, tổng vệ sinh môi trường, tạo môi trường sống trong lành, an toàn cho Nhân dân.

Sau đợt ra quân cao điểm, xã Triệu Sơn tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; tăng cường quản lý chặt chẽ trật tự ATGT và vệ sinh môi trường, từng bước hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng xã Triệu Sơn ngày càng văn minh, phát triển bền vững.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Triệu Sơn