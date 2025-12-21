Sẽ thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay

Nhiều dự án giao thông, đặc biệt là các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đã về đích vượt tiến độ từ 3-6 tháng và đạt được mục tiêu thông xe toàn tuyến trong năm nay.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ khai thác đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (từ nút giao IC2 đến nút giao IC5) dài hơn 37km từ 9 giờ sáng ngày 20/12/2025. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Xây dựng vào sáng nay (ngày 21/12), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết trong năm nay hoàn thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng, trong năm 2025, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện, hoàn thành 53 dự án (15 dự án khởi công, 38 dự án khánh thành). Trong đó, năm 2025, đường bộ khởi công 13 dự án và có 28 dự án khánh thành.

Nhiều dự án giao thông, đặc biệt là các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đã về đích vượt tiến độ từ 3-6 tháng, thậm chí là 8-9 tháng như: Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vân Phong-Nha Trang.

“Con số trên cao hơn rõ rệt so với các năm gần đây và so với các giai đoạn trước, phản ánh kết quả tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần sớm phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới,” Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng đánh giá.

Riêng trong năm 2025, Bộ Xây dựng và các địa phương đã hoàn thành 1.491km đường bộ cao tốc; 456km đường quốc lộ; 251km đường ven biển. Nhiều dự án quan trọng khác đang tiếp tục triển khai như: Cao tốc Cà Mau-Cái Nước, các cao tốc trục ngang như Tân Phú-Bảo Lộc, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, đường giao thông Đất Mũi-Cảng Hòn Khoai...

“Đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn (tổng 3.803km đường bộ cao tốc); 1.701km đường bộ ven biển, đây là những bước tiến lớn so với các năm trước, thể hiện kết quả của phong trào thi đua ‘500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc’ và việc huy động tổng lực nguồn lực cho cao tốc; các dự án cao tốc khác đang triển khai thi công cơ bản bám sát tiến độ đề ra,” Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Xác định thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của năm 2025 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, năm cuối để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Xây dựng đã tập trung thực hiện chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm.

Là một trong những bộ, ngành được giao vốn đầu tư công nhiều nhất (với 83.057 tỷ đồng), với danh mục dự án hạ tầng quy mô lớn và yêu cầu tiến độ cao trong năm, đến nay Xây dựng, Bộ đã giải ngân 64.551/83.057 tỷ đồng, đạt 78,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

“Bộ Xây dựng đang tích cực nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã hoàn thành để phấn đấu hoàn thành kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 (tối thiểu đạt trên 95%),” Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng quả quyết./.

