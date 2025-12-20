Nép mình vào an yên...

Có những ngày tâm hồn chúng ta dường như nhạy cảm hơn thường lệ. Ta muốn tìm một khoảng không gian cho tâm hồn trú ẩn. Để nhớ, để quên, để vui, để buồn... Và sau tất cả, ta lại trở về với thực tại, sống những ngày xao động không của riêng ta.

Nhiều khi, an yên đơn giản chỉ là cảm giác thảnh thơi nép mình trong một góc quán cà phê quen thuộc để nhìn lại những điều đã qua, nghĩ về những điều đang đợi mình.

An yên, nghĩ rộng ra là mục tiêu cả đời ta mong cầu, tìm kiếm. Nhưng ở một cạnh khía khác, an yên đơn giản là những giây phút ta tạm quên, tạm vỗ về, xoa dịu lòng mình giữa bao hoang hoải, bộn bề. Tựa hồ như khoảnh khắc ngón tay ta lật giở từng trang viết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đồng cảm với những con chữ luôn mang theo cái phong vị buồn man mác giăng hàng trước mặt.

Đọc những con chữ của Trịnh Công Sơn chưa bao giờ là chốn tìm vui. Mà đọc để lắng nghe lời thủ thỉ tâm sự bên tai của một nghệ sĩ đa tài, đa cảm. Để lắng nghe tiếng lòng mình được một người xa lạ diễn đạt thật hay, thật xúc cảm. Để thấy niềm tin trong nỗi tuyệt vọng: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực. Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường”.

Bởi vậy nên chẳng việc gì ta cứ phải sống với những nhọc nhằn, buồn bã. Sao không mở căng lồng ngực mà đón nhận tất cả những vang động của cuộc sống, biết nhìn vào những chuyển động dù là rất khẽ xung quanh mà tự mình tìm lấy con đường dẫn đến bến bờ an yên, hạnh phúc. Như cái cách mà Trịnh Công Sơn đã sống với cuộc đời này: “Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm”.

Nếu Trịnh Công Sơn vỗ về ta bằng những lời thủ thỉ tự sự thì bậc đạo sư Osho cổ vũ ta mạnh mẽ vươn mình mà vượt thoát khỏi những khuôn khổ của ý nghĩ, tư duy, của tham, sân, si thường tình. Hàng ngàn bài giảng, những cuốn sách được độc giả ở nhiều quốc gia trên thế giới yêu mến đề cập đến đa dạng chủ đề, trong đó có việc khám phá ý nghĩa tồn tại của bản thân và các giá trị của hạnh phúc, sáng tạo, từ bi... "Hãy nhớ, bất kỳ điều gì tôi đang chia sẻ không chỉ dành cho bạn... mà tôi cũng đang trò chuyện với cả những thế hệ tương lai nữa", Osho từng nhấn mạnh.

Vào ngày ta bỗng thấy mình trở nên trống rỗng, mất phương hướng hay lạc lối trong tham, sân, si, những trang sách, bài giảng của Osho sẽ là “cứu cánh” tinh thần. Osho nói rằng “từ bi là một nguồn năng lượng thăng hoa” và chẳng ai trong chúng ta có thể gieo trồng chúng. Từ bi sẽ tự đến khi nào ta đã gạt bỏ hết mọi ham muốn. Vậy tại sao ta cứ mãi ôm trong lòng những tham, sân, si rồi dần dần để chúng chuyển hóa thành nguồn năng lượng tiêu cực, mỗi lúc ăn mòn tâm hồn ta, trí lực của ta?

Những trang sách của Osho dạy chúng ta cách nhìn cuộc đời bằng hai chữ từ bi. Ấy là lúc biết chấp nhận những khiếm khuyết của con người mà không đòi hỏi họ phải hành xử như bậc thánh nhân. Một trong những điều cốt lõi của từ bi là biết nhìn nhận chân giá trị của con người, là giúp mọi người hiểu rằng những gì xảy ra cho bạn cũng xảy ra với họ, rằng chẳng ai phải tuyệt vọng, chẳng ai là kẻ vô giá trị.

Từ bi đồng nghĩa với khả năng thấu hiểu sâu sắc trước mọi việc. Người có lòng từ bi sẽ không bị những điều nhỏ nhặt vốn xảy ra hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống gây phiền toái. Từ bi là một thứ tình thương mát lành, là sự chia sẻ niềm vui của bản thân đến với vạn vật. Từ bi giúp ta trở thành đóa hoa sen, vượt lên vũng bùn của thế giới ham muốn, dục vọng và sự giận dữ. Thiền là một bông hoa thì từ bi chính là hương thơm. Từ bi giúp ta chuyển hóa hoàn toàn nguồn năng lượng tiêu cực thành tích cực, chỉ khi đó bản thân ta mới cảm thấy tràn đầy năng lượng sống đích thực và một niềm vui to lớn sẽ trỗi dậy trong ta. Đó là khi tâm hồn ta được chữa lành trong an yên đúng nghĩa.

An yên là một trạng thái cảm xúc. Với nhiều người, an yên là khi được lặng lẽ nép mình trong một góc quán cà phê quen thuộc, nhẩn nha nhìn từng giọt cà phê đen đậm gieo mình vào chiếc tách nhỏ đặt phía dưới. Từ đáy cốc, cà phê chậm rãi dâng lên theo từng chuyển động. Những giai điệu trầm lắng, du dương của bản nhạc không tên tan loãng vào không gian, hòa cùng miên man suy tưởng. Những ngày qua, ta đã sống ra sao? Đã thực sự sống hay chỉ đang cố gắng tồn tại như cái bóng vật vờ giữa ma trận của trách nhiệm, lý tưởng, đạo đức, bản năng? Giữa cuộc sống xô bồ, tìm được giây phút tĩnh tại ngồi soi chiếu lại chính mình ở những cung đường đã đi qua, những hồi ức tưởng đã là xa ngái, thực quý giá biết bao nhiêu.

An yên, suy cho cùng, đó không phải là một trạng thái tĩnh mà là biểu hiện của những tỉnh thức từ nội tâm. Bởi vậy, những khi yếu lòng, những khi đã cảm thấy chống chếnh, rệu rã, mình hay tự tìm cách cân bằng cảm xúc cho chính mình. Một vài trang sách, những giây phút đằm lại bên ly cà phê hay bất kỳ điều gì khác... giúp ta chạm vào an yên. Để sau những phút giây ấy, ta lại thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng, tiếp tục vững bước trên muôn nẻo đường đời.

Bài và ảnh: Nguyên Linh