Tình báo điện tử và an ninh mạng Anh: AI đang bị “vũ khí hóa”

Giám đốc Cơ quan tình báo điện tử và an ninh mạng Anh (GCHQ), Anne Keast-Butler cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “một lực lượng không thể ngăn cản” và bị vũ khí hóa theo những cách chỉ còn cách chiến tranh truyền thống một ranh giới mong manh.

Giám đốc Cơ tình báo mạng của Anh, Anne Keast-Butler gọi trí tuệ nhân tạo là “một lực lượng không thể ngăn cản”. Ảnh: PR week.

Bà Keast-Butler cho biết, các công ty công nghệ đang tung ra những đổi mới dựa trên AI với tốc độ chưa từng có, kéo theo nguy cơ các thuật toán bị lợi dụng cho mục đích quân sự và tấn công mạng. Bà nói: “AI là một lực lượng không thể ngăn cản với nhiều cơ hội lớn, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro”.

Bà Anne Keast-Butler nhấn mạnh tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến “mặt đất dưới chân chúng ta thay đổi”, đồng nghĩa với việc cuộc cạnh tranh công nghệ và an ninh mạng toàn cầu đang bước vào giai đoạn mới đầy biến động.

Theo bà Keast-Butler, các cơ quan tình báo và ngành công nghệ cần phối hợp chặt chẽ hơn để “dự đoán và thúc đẩy các bước tiến công nghệ với tốc độ của tuyến đầu”.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo điện tử và an ninh mạng Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa cộng đồng tình báo Anh và Mỹ trong bối cảnh quan hệ an ninh xuyên Đại Tây Dương đang chịu nhiều sức ép dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cơ quan tình báo điện tử và an ninh mạng Anh hiện đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) trong lĩnh vực an ninh mạng và tình báo điện tử.

Bài phát biểu của bà Keast-Butler diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm thỏa thuận tình báo Anh - Mỹ được ký kết năm 1946, nền tảng hình thành liên minh chia sẻ tình báo “Ngũ nhãn” hiện nay gồm Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Theo bà Keast-Butler, thế giới hiện đang bước vào “một kỷ nguyên mới của sự bất định sâu sắc, cạnh tranh địa chính trị và công nghệ thay đổi nhanh chóng”. Bà cảnh báo “cửa sổ cơ hội để Anh và các đồng minh duy trì lợi thế đang ngày càng thu hẹp”, trong bối cảnh các đối thủ chiến lược không ngừng gia tăng năng lực công nghệ, an ninh mạng và quân sự.

Thúy Hà

Nguồn: AP