Tin hiệu Iran - Mỹ nối lại đối thoại

Thủ tướng Qatar, người đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, ngày 27/8 đã tới Tehran. Sau chuyến thăm của Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, đây là chuyến thăm Iran thứ hai trong tuần này của một bên trung gian chủ chốt. Động thái này đang thu hút sự chú ý về khả năng Tehran tiến gần hơn tới việc nối lại đối thoại với Washington.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (trái) và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Tehran, Iran, ngày 27/8/2026. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã tới thủ đô Tehran và có cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Hai bên thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng tại Trung Đông và tạo điều kiện cho đối thoại. Hai bên cũng được cho là đã tập trung thảo luận kế hoạch thiết lập hành lang hàng hải chung giữa Iran và Oman qua Eo biển Hormuz, cùng vấn đề rà phá thủy lôi tại khu vực này.

Với vai trò trung gian cùng Pakistan, Qatar được cho là đã truyền đạt lập trường của Mỹ phản đối việc Iran duy trì quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Thủ tướng Al Thani cũng gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Tehran, và kêu gọi nối lại đối thoại với Mỹ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) hội đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Tehran, Iran, ngày 27/8/2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với Thủ tướng Qatar, một quan chức an ninh Iran cảnh báo nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng những biện pháp có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chính quyền Iran đồng thời thể hiện lập trường không nhượng bộ trước các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ, cho rằng dù lượng dầu xuất khẩu đã giảm nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn chưa bị đình trệ.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Mohsen Rezaei cho biết Tehran đang xây dựng danh sách các điều kiện để mở lại Eo biển Hormuz sau khi các bên trung gian đề nghị Iran nêu rõ yêu cầu. Theo ông, các điều kiện gồm chấm dứt xung đột trong khu vực, Mỹ chấm dứt điều mà Tehran gọi là phong tỏa các cảng của Iran, bồi thường và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Ông Rezaei cho biết nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, tàu thuyền có thể được phép sử dụng một tuyến hàng hải được chỉ định ở khu vực trung tâm Eo biển Hormuz. Ông đồng thời cảnh báo Iran sẽ nhằm vào các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ nếu Washington có hành động mà Tehran cho là gây hấn.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ hiện không muốn đối thoại hoặc tổ chức cuộc gặp với Iran. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Washington vẫn để ngỏ mọi phương án và sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế cho đến khi Tehran sẵn sàng tiến hành đàm phán một cách thực chất.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.