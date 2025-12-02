Tín hiệu đáng mừng từ “Địa chỉ tin cậy” xã "vắng khách”

Được đầu tư đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt, nhà tạm lánh - mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở xã Trung Hạ lại luôn "vắng khách”. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong việc phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần thực hiện bình đẳng giới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm mô hình “Địa chỉ tin cậy” xã Trung Hạ.

Được thành lập từ tháng 8/2022, mô hình “Địa chỉ tin cậy” xã Trung Tiến, nay là xã Trung Hạ (gồm các xã Trung Tiến, Trung Xuân và Trung Hạ) được đặt tại Trạm Y tế xã Trung Tiến cũ không chỉ là nơi trợ giúp pháp lý, tiếp nhận, hỗ trợ và thông báo kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực mà còn trở thành nhà tạm lánh, đảm bảo an toàn cho nạn nhân và người báo tin... Đây cũng là nơi để các hội viên phụ nữ gặp gỡ, chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa trong cuộc sống gia đình, đặc biệt là quan hệ vợ chồng.

Mô hình do UBND xã thành lập và quản lý theo Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Hội LHNP tỉnh triển khai. Mô hình “Địa chỉ tin cậy” hoạt động dựa trên 5 nguyên tắc: Kịp thời hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc nạn nhân; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian nạn nhân tạm lánh; bảo mật thông tin cho nạn nhân; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công tác hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc nạn nhân; xác nhận thông tin vụ việc đảm bảo chính xác.

Đến thăm mô hình “Địa chỉ tin cậy” xã Trung Hạ giữa tháng 11/2025, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Bắc, phó ban điều hành “Địa chỉ tin cậy” xã cho biết: "Hơn 3 năm qua, đường dây “nóng” của mô hình chỉ nhận được thông tin của 2 nạn nhân bị bạo lực gia đình. Ngay sau khi nhận được thông tin, các thành viên “Địa chỉ tin cậy” đã đến nhà nắm bắt tình hình. Ban điều hành mô hình này gồm công an xã, cán bộ hội phụ nữ, người có uy tín trong cộng đồng... đã mời chồng nạn nhân lên làm việc. Lúc đầu hai người chồng của 2 nạn nhân không mấy hợp tác, ban điều hành đã giải thích, dẫn chứng và khuyên giải “thấu tình đạt lý”, động viên vợ chồng sống hòa thuận để nuôi dạy các con ăn học, xây dựng hạnh phúc gia đình, nên các anh đã hiểu và kiềm chế tính nóng giận của mình. Đến nay, gia đình các nạn nhân đã hòa thuận trở lại. Ngoài ra, “Địa chỉ tin cậy” xã Trung Hạ còn hàn gắn tình cảm cho 4 cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt".

Thăm thực tế cơ sở vật chất của mô hình, chúng tôi ngỡ ngàng vì “Địa chỉ tin cậy” được bố trí 1 phòng khá rộng trên tầng 2 của trạm y tế xã có đầy đủ giường, chăn ga, gối, tủ đựng quần áo, nồi, bếp, ấm nước, bàn... để các nạn nhân đến tạm lánh có điều kiện sinh hoạt tạm thời trong thời gian ở đây. Tất cả vẫn còn mới vì “vắng khách” trong thời gian dài.

Đạt được kết quả trên, Ban điều hành và các thành viên của mô hình “Địa chỉ tin cậy” đã được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và trang bị những kỹ năng tuyên truyền, vận động, giải quyết tình huống tại cơ sở; hội LHPN xã đổi mới hình thức tuyên truyền của mô hình thông qua hội nghị, cuộc thi, tiểu phẩm, có video, hình ảnh minh họa... để tạo sinh động, giúp người dân hiểu và hành động đúng đắn về bình đẳng giới; đồng thời, hỗ trợ giới thiệu việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, giảm nguyên nhân gây ra bạo lực gia đình...

Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Thị Chúc, cho biết thêm: "Mô hình “Địa chỉ tin cậy” của xã đã phát huy hiệu quả tư vấn, hỗ trợ, giúp chị em phụ nữ nói riêng, giúp những người yếu thế giành lại quyền, tiếng nói trong gia đình. Từ những trường hợp cụ thể được ban điều hành và hội LHPN xã giúp đỡ kịp thời, đến nay “Địa chỉ tin cậy” luôn trong tình trạng “vắng khách”. Đây là tín hiệu đáng mừng trong thực hiện công tác bình đẳng giới ở địa phương".

Bài và ảnh: Lê Hà