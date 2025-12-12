Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên tập thể các nhà lãnh đạo, kỹ sư và doanh nhân trong lĩnh vực AI được vinh danh.

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025. Ảnh: AP

TIME nhấn mạnh rằng năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi AI phát triển với tốc độ chưa từng có. Công nghệ này chứng minh khả năng vượt trội. Tổng biên tập Time Sam Jacobs cho biết năm 2025 đánh dấu thời điểm “tiềm năng thực sự của trí tuệ nhân tạo bộc lộ mạnh mẽ” và rằng thế giới “không còn khả năng quay lại hay đứng ngoài cuộc”. “Dù câu hỏi là gì, AI dường như đều trở thành lời đáp”.

Ông Jacobs nhấn mạnh: “Với việc mở ra kỷ nguyên của những cỗ máy biết suy nghĩ, tạo ra sự kinh ngạc lẫn lo âu cho nhân loại, định hình hiện tại và mở rộng ranh giới của cái có thể, Những kiến trúc sư của AI chính là Nhân vật của năm 2025 của Time”.

Time cho biết AI đã “thay đổi thế giới trong năm 2025” theo những cách “mới mẻ, thú vị nhưng đôi khi cũng gây lo ngại”, đồng thời gọi trí tuệ nhân tạo là “công cụ có tác động lớn nhất trong cạnh tranh giữa các cường quốc kể từ khi vũ khí hạt nhân ra đời”.

Một trong hai ảnh bìa được lấy cảm hứng từ bức ảnh nổi tiếng Bữa trưa trên nóc nhà chọc trời chụp năm 1932, trong đó ghi lại cảnh các công nhân đang ngồi ăn trưa trên một thanh dầm thép giữa bầu trời thành phố New York của Mỹ. Trong phiên bản của Time, thế chỗ những người công nhân là Huang, Altman, Musk, ông chủ Meta Mark Zuckerberg, CEO AMD Lisa Su và một số lãnh đạo công nghệ nổi bật khác.

Time cho biết 2025 là năm chứng kiến sự chuyển mình của AI, từ công nghệ nhiều tiềm năng trở thành ứng dụng thực tế trong cuộc sống, trong đó lượng người sử dụng ChatGPT đã tăng hơn gấp đôi, chiếm khoảng 10% dân số thế giới.

Lựa chọn của Time một lần nữa cho thấy “Nhân vật của năm” không nhất thiết phải là một cá nhân. Năm 2006, tạp chí cũng từng vinh danh “Bạn” (You) để phản ánh sự nổi lên của các cộng đồng trực tuyến.

Trong lịch sử từ năm 1927, Time đã trao danh hiệu này cho nhiều nhân vật nổi bật, từ nghệ sĩ, nhà hoạt động đến các chính trị gia. Năm 2024, Tổng thống Mỹ Donald Trump được bình chọn là nhân vật của năm sau cuộc bầu cử tổng thống và trước đó ông cũng từng được bình chọn vào năm 2016.

Lê Hà.

Nguồn: AP, Ariang News