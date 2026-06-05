Tiếp tục tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn tại xã Cẩm Tú

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 10526/UBND-CNXD chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường ở xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại mỏ đá vôi xã Cẩm Tú do Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã có ý kiến chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tiếp tục tạm dừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đá vôi được cấp phép theo Giấy phép số 74/GP-UBND ngày 9/2/2015, thực hiện theo chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9363/UBND-CNXDKH ngày 22/5/2026. Đồng thời, doanh nghiệp phải phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra ngày 20/5/2026 tại khu vực mỏ.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Môi trường và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp khẩn trương đo đạc hiện trạng, xác định trữ lượng khoáng sản còn lại tại mỏ, đồng thời xác minh khối lượng khoáng sản đã khai thác vượt ngoài phạm vi được cấp phép (nếu có). Kết quả này sẽ là cơ sở phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Sau khi Công an tỉnh có kết luận điều tra và có kết quả đo đạc hiện trạng khu vực mỏ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Anh Tuấn (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với UBND xã Cẩm Tú, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ đạo tạm dừng hoạt động khai thác; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Trước đó, vào vào khoảng 17 giờ ngày 20/5, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn. Theo đó, trong quá trình lao động tại chân núi đá nêu trên, các công nhân gồm các ông: Lò Văn Thời, Lò Văn Quý và Hoàng Văn Ngay, cùng trú tại tỉnh Lào Cai, bất ngờ bị đất đá từ phía trên núi sạt lở xuống vùi lấp. Hậu quả làm 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người bị vùi lấp dưới lớp đá sạt lở, đến 8 giờ 23 phút ngày 21/5 mới tìm thấy các nạn nhân. Ngày 22/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 9363/UBND-CNXDKH về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn sau vụ tai nạn. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa - chủ doanh nghiệp về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

LP