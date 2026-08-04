Taxi không phải lập hóa đơn điện tử ngay sau từng chuyến xe trong mọi trường hợp

Trước phản ánh của dư luận về việc “taxi kêu khó vì phải lập hóa đơn điện tử từng chuyến xe,” ngày 3/8, Bộ Tài chính cho biết quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đã được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Tài chính, khoản 5 Điều 26 Luật Quản lý thuế số 108/2026/QH15 quy định về nguyên tắc, quyền và trách nhiệm lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, khoản 4 Điều 9 và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP đã quy định cụ thể thời điểm lập hóa đơn và trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Căn cứ các quy định này, Nghị định không quy định việc lập hóa đơn tổng đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Đối với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có hệ thống phần mềm quản lý chi tiết từng giao dịch và dữ liệu thu tiền được lưu trữ theo từng giao dịch, thời điểm lập hóa đơn được thực hiện theo từng trường hợp.

Cụ thể, đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng tiếp theo tháng phát sinh dịch vụ.

Đối với dịch vụ cung cấp cho cá nhân là người tiêu dùng không cung cấp thông tin, doanh nghiệp gửi cơ sở dữ liệu thông tin chi tiết giao dịch đến cơ quan thuế theo Bảng thông tin chi tiết giao dịch.

Đối với khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn ngay sau khi sử dụng dịch vụ, bao gồm doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn điện tử cho khách hàng và đồng thời chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, với các quy định hiện hành, việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh taxi không làm tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp và đã được quy định đầy đủ tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP./.

Theo TTXVN