Loạt chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 8/2026

Hàng loạt chính sách mới về vận tải, đấu thầu, hải quan, đất đai, tín dụng, tài chính và nông nghiệp... sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2026, góp phần siết chặt quản lý, cải cách thủ tục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chính phủ ban hành quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi

Ngày 16/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 211/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2026.

Nghị định mới thiết lập chế tài tài chính nghiêm khắc nhằm siết chặt kỷ cương thị trường, với mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm về kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải sẽ chịu thời hiệu xử phạt kéo dài đến 2 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn đối mặt với các biện pháp chế tài kinh tế bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh, buộc thu hồi, tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Thắt chặt quản lý xe hợp đồng và phân cấp phát triển hạ tầng vận tải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/8/2026.

Nghị định tác động mạnh đến thị trường vận tải khi cấm triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc” và biến tướng xe hợp đồng. Quy định mới khống chế niên hạn sử dụng xe hợp đồng (tối đa 12-20 năm tùy loại hình và cự ly), đồng thời bắt buộc chia sẻ dữ liệu hợp đồng điện tử từ năm 2028.

Nhằm tối ưu hóa hạ tầng giao thông đô thị, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được giao quyền ban hành chính sách trợ giá, đấu thầu dịch vụ xe buýt công cộng. Ngoài ra, việc chuyển đổi số toàn diện thủ tục cấp phép từ ngày 15/9/2026 sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Chính sách giúp chống thất thu thuế, lập lại trật tự cạnh tranh bình đẳng giữa xe khách cố định và xe hợp đồng, thúc đẩy dịch vụ vận tải phát triển minh bạch.

Ưu đãi và chi phí đấu thầu chọn nhà đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 274/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2026.

Nghị định quy định rõ các chính sách ưu đãi tài chính đối với nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh (được ưu đãi 5%), hoặc cam kết chuyển giao công nghệ (được ưu đãi 2%) khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh đó, Nghị định chuẩn hóa định mức chi phí lựa chọn nhà đầu tư: chi phí lập hồ sơ mời thầu tối đa 200 triệu đồng (bằng 0,05% tổng vốn đầu tư), chi phí đánh giá hồ sơ tối đa 200 triệu đồng (bằng 0,03%), và chi phí giải quyết kiến nghị không quá 200 triệu đồng. Giá bán bản điện tử hồ sơ mời thầu quốc tế khống chế tối đa 30 triệu đồng.

Bảo đảm minh bạch thị trường hàng miễn thuế và hiện đại hóa thủ tục hải quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 273/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 21/8/2026) quy định chi tiết về quản lý, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Nghị định siết chặt quản lý thương mại bằng việc bắt buộc dán tem “VIET NAM DUTY NOT PAID” đối với thuốc lá, rượu, bia trước khi bán ra thị trường. Đồng thời, chính sách tối ưu hóa dòng tiền kinh doanh khi cho phép thanh toán linh hoạt bằng VND, USD, EUR và đồng tiền biên giới. Đáng chú ý, hải quan được hiện đại hóa thông qua kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống điện tử. Khách xuất cảnh được mua không hạn chế số lượng, trong khi khách nhập cảnh áp dụng theo định mức hành lý miễn thuế.

Quy định mới giúp chống thất thu thuế, ngăn chặn buôn lậu và tạo thuận lợi thương mại cho ngành du lịch, bán lẻ xuất nhập cảnh.

Siết chặt quản lý, tính đúng số lợi bất hợp pháp từ vi phạm đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/8/2026.

Nghị định quy định rõ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc sử dụng đất vi phạm phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp nhiều bên cùng vi phạm trên một thửa đất, nghĩa vụ tài chính sẽ được chia đều; đồng thời cho phép khấu trừ các khoản tiền người vi phạm đã nộp ngân sách trước đó.

Bên cạnh đó, Nghị định nâng mức phạt tiền tối đa của Chủ tịch UBND cấp xã lên đến 250 triệu đồng và cấp sở/đoàn kiểm tra lên đến 400 triệu đồng. Quy định phạt từ 2 - 3 triệu đồng với hành vi chậm đăng ký biến động đất đai tiếp tục được duy trì, trừ trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Bộ Xây dựng phân cấp mạnh thẩm quyền quản lý tài sản và ngân sách

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 27/2026/TT-BXD về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công và sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2026.

Quy định mới tập trung tối ưu hóa nguồn lực kinh tế và nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị được chủ động phê duyệt, điều chỉnh dự án mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản có giá trị dưới 45 tỷ đồng/dự án. Các cơ sở cũng được trao quyền quyết định xử lý, bán, thanh lý tài sản công có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng/đơn vị hoặc khai thác, duyệt đề án kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết.

Chính sách này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính trung gian, tăng tính linh hoạt và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong toàn ngành.

Cập nhật danh mục thuốc bảo vệ thực vật, mở rộng cơ hội thị trường nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 28/2026/TT-BNNMT (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026) nhằm điều chỉnh Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam.

Quy định mới cập nhật thông tin thương mại cho hàng chục sản phẩm, chấp thuận rút 05 hoạt chất tự nguyện, đồng thời bổ sung hàng loạt vật tư vào danh mục được phép lưu hành. Cụ thể, thị trường được bổ sung thêm 136 tên thương phẩm thuốc trừ sâu, 149 tên thuốc trừ bệnh, 53 tên thuốc trừ cỏ cùng nhiều dòng sản phẩm điều hòa sinh trưởng, trừ ốc và trừ mối.

Việc mở rộng danh mục vật tư nông nghiệp chuẩn hóa giúp các doanh nghiệp kinh doanh tăng cường nguồn cung chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và thúc đẩy giá trị chuỗi cung ứng nông sản.

Nâng trần vay nhỏ và linh hoạt cơ chế thu nợ để kích thích tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 29/2026/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026) sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Điểm nhấn tài chính quan trọng là việc nâng giới hạn khoản cho vay giá trị nhỏ lên mức không vượt quá 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. Đáng chú ý, văn bản mới cho phép ngân hàng và khách hàng thỏa thuận thứ tự thu nợ gốc, lãi; riêng đối với nợ quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước, nợ lãi thu sau nhằm tạo điều kiện cho vay linh hoạt.

Quy định cũng tháo gỡ cơ chế nhận biết khách hàng (eKYC) đối với vay online, qua đó đơn giản hóa thủ tục, gia tăng tiếp cận vốn và thúc đẩy dòng chảy tín dụng bán lẻ.

Mở rộng hành lang pháp lý cho thuê tài chính và số hóa giao dịch tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 31/2026/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026) quy định chi tiết hoạt động cho thuê tài chính của các công ty tài chính tổng hợp và công ty cho thuê tài chính.

Khung pháp lý mới tạo bứt phá khi chính thức đưa các “quyền tài sản” như phần mềm, dữ liệu, quyền khai thác và tài sản trí tuệ vào danh mục tài sản cho thuê tài chính. Đồng thời, văn bản định nghĩa cơ chế cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử, quy định gói cho thuê giá trị nhỏ dưới 400 triệu đồng với quy trình thẩm định đơn giản hóa, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để đổi mới công nghệ, máy móc.

Chính sách này hứa hẹn thúc đẩy thị trường cho thuê tài chính phát triển, hỗ trợ tối ưu hóa dòng vốn lưu động và tài sản cố định cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số./.

Theo TTXVN