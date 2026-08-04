Triển khai quy định mới về hoạt động vận tải đường bộ

Chiều 4/8, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 218/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 72/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng với sự tham gia của hơn 100 đại diện doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ bến xe, trạm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19/6/2026, có hiệu lực từ ngày 10/8/2026, là văn bản quan trọng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ.

Thông tư số 72/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT, nhằm hoàn thiện thể chế quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lại Thế Khái phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo viên Sở Xây dựng đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 218/2026/NĐ-CP và Thông tư số 72/2025/TT-BXD, tập trung phân tích những điểm mới, nội dung sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành và hướng dẫn cụ thể cách thức triển khai thực hiện tại địa phương.

Theo đó, Nghị định số 218/2026/NĐ-CP tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các loại hình kinh doanh vận tải; đồng thời cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp giải quyết thủ tục cho địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi nhiều quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, theo hướng thống nhất đầu mối, làm rõ trách nhiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên VNeID.

Đại biểu và đại diện doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ bến xe, trạm dừng nghỉ tham dự hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải, đơn vị quản lý bến xe, trạm dừng nghỉ đã trao đổi thêm về một số vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định mới. Lãnh đạo Sở Xây dựng cùng báo cáo viên đã giải đáp, làm rõ nhiều vấn đề liên quan; góp phần đưa các quy định mới sớm đi vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Khánh Hòa