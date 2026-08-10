Từ hôm nay (10/8), xe hợp đồng đón trả khách sai chỗ sẽ bị rút giấy phép

Từ ngày hôm nay (10/8), xe hợp đồng đón, trả khách sai quy định có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, theo Nghị định 218 năm 2026 của Chính phủ.

CSGT Hà Nội xử lý nghiêm ô tô dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến phố trung tâm. Ảnh minh họa. Nguồn: Công an TP Hà Nội

Quy định áp dụng với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên (không tính chỗ của người lái xe) hoặc xe dưới 8 chỗ được cải tạo từ xe lớn hơn 8 chỗ. Các đơn vị này không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh, cũng như trên các tuyến đường phố.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh được ký ban hành, đơn vị kinh doanh vận tải bắt buộc phải dừng hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi, Sở Xây dựng sẽ không cấp lại giấy phép kinh doanh cho đơn vị vi phạm.

Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp mới được phép làm lại thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu mới từ đầu.

Nghị định 218 cũng quy định về niên hạn sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, cụ thể: Không quá 15 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 km, không quá 20 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 km trở xuống.

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm.

Nguồn: https://vtv.vn/tu-10-8-xe-hop-dong-don-tra-khach-sai-cho-se-bi-rut-giay-phep-100260809152849046.htm