Tiếng trống khai trường giữa tâm lũ Yên Nhân

Sáng 5/9, trời đã tạnh mưa, nhưng bùn đất vẫn ngai ngái phủ khắp các bản xã vùng lũ Yên Nhân. Trên các tuyến đường, từng tốp học sinh ôm cặp sách, lội qua bùn nhão, háo hức đến dự lễ khai giảng...

Giữa bộn bề hoang tàn sau cơn bão số 5, sáng nay, hơn 1 nghìn học sinh các cấp học xã vùng lũ Yên Nhân bước vào ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Tiếng trống trường vùng lũ đã vang lên, gợi một niềm tin mạnh mẽ vào ngày mai tươi sáng.

Cuối tháng 8, Yên Nhân trở thành tâm điểm lũ dữ. Nước từ thượng nguồn ào về, cuốn theo đất đá, đè xuống những nếp nhà nhỏ bé. Toàn xã có 326 hộ bị ảnh hưởng thì có tới 25 căn nhà bị cuốn trôi. Nỗi đau hiện hữu trên từng mái nhà, đường làng, ngõ xóm ngổn ngang bùn đất.

Trong số phụ huynh đưa con đến trường sáng nay, chị Lò Thị Hiếm, ở bản Khong vẫn chưa hết bàng hoàng khi ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Nhưng chị vẫn gắng gượng: “Mất cái nhà còn dựng lại được, con cái phải đến trường cho kịp khai giảng. Có học thì sau này mới hi vọng đổi thay số phận.”

Cách đó không xa, vợ chồng anh Lương Thanh Bằng, dắt con trai năm nay lên lớp 3 đến trường. Lũ vừa rồi cuốn sạch chuồng bò, ao cá, vùi lấp nhiều sào lúa. Thế nhưng sáng nay, anh chị vẫn cẩn thận chải, vuốt tóc cho con, khoác cho con chiếc áo trắng đã giặt sạch màu của bùn lũ để đi dự lễ khai giảng.

“Nhìn con bước vào trường, mình quên hết mệt nhọc. Học hành mới mong có tương lai tươi sáng!”, anh Bằng nói, ánh mắt rạng lên hy vọng.

Không chỉ phụ huynh, thầy cô ở các trường học trên địa bàn xã Yên Nhân những ngày qua cũng lăn lộn với bùn đất. Tại Trường mầm non Yên Nhân, lũ đã cuốn bay 16m tường rào, bếp ăn sạt vào móng, nhiều thiết bị hỏng hóc. Còn trường Tiểu học Yên Nhân 1 ngổn ngang gạch đá, gần nửa số bàn ghế hư hỏng...

“Nếu không có bộ đội, công an, dân quân giúp đỡ, có lẽ các nhà trường đã không kịp cho ngày khai giảng hôm nay.”, thầy Lê Đình Khôi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Nhân 1, chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 26/8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã hành quân về tâm lũ, san đất, dọn rửa từng phòng học. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hơn 60 chiến sĩ vẫn bám trụ, chia làm hai mũi hỗ trợ các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã.

Nhờ sự sẻ chia, giúp đỡ tận tâm, đến sáng 5/9, sân trường sạch sẽ, bàn ghế đã sửa sang, lau chùi, xếp đặt ngay ngắn.

Mùa khai giảng năm nay dẫu thiếu cờ hoa, các tiết mục văn nghệ như mọi năm nhưng rất đặc biệt. Nhờ sự nỗ lực từ chính quyền địa phương, các nhà trường đã phối hợp cùng với VNPT kết nối Internet, thầy cô giáo và học sinh được xem truyền hình trực tiếp buổi khai giảng trên kênh VTV1 từ 8h đến 9h30 sáng.

Dẫu “vết thương” do thiên tai vẫn chưa kịp lành, song nhờ sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, khai giảng năm học mới vẫn kịp diễn ra. Nói như ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch xã Yên Nhân thì, khó khăn đến mấy cũng phải cho các em một ngày tựu trường thật ý nghĩa, đầm ấm.

Và đúng thế, giữa khung cảnh bản, xã còn bộn bề, ngổn ngang bởi thiên tai, những ánh mắt trong veo của học trò, nụ cười lấm tấm mồ hôi của thầy cô và phụ huynh hòa vào nhau làm nên một mùa khai giảng không thể nào quên, mùa khai giảng của niềm tin sau giông bão về ngày mai tươi sáng.

Đình Giang