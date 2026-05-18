Bác Hồ với quê hương Hoằng Lộc, Hoằng Lộc với Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa về thăm xã Hoằng Lộc, nhưng trong thư gửi đồng bào Thanh Hóa tháng 6/1950, Hoằng Lộc tự hào được Bác biểu dương vì những đóng góp xuất sắc cho kháng chiến.

Diện mạo xã Hoằng Lộc hôm nay.

Ở Hoằng Lộc, người đầu tiên may mắn được gặp Bác Hồ có lẽ là ông Tú Đắc, thôn Đông Tiến (tức đồng chí Lê Mạnh Trinh, nguyên Phó Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Phó Trưởng Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương). Từ năm 1928-1929, tại Thái Lan, đồng chí Lê Mạnh Trinh đã gặp gỡ và sát cánh cùng Nguyễn Ái Quốc (khi ấy bí danh là Thầu Chín), được Bác trực tiếp huấn luyện, dạy cách tổ chức quần chúng và giáo dục lòng yêu nước cho kiều bào.

Sau này có bà Bùi Thị Khuê ở thôn Tiến Thành (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Trưởng ty Thương binh - Xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh) và nhiều người khác trong xã cũng có vinh dự được gặp Bác Hồ. Riêng bà Khuê được gặp Bác 3 lần.

Năm 2000, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhật Bác, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ít ai biết rằng người góp phần tạo nên công trình văn hóa ý nghĩa này là kiến trúc sư Hoàng Văn Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Thanh Hóa, người con của quê hương Thịnh Hoà, Hoằng Lộc. Với tình cảm sâu nặng dành cho Bác, ông đã dành nhiều thời gian, tâm huyết thiết kế khu tưởng niệm trở thành một trong những địa chỉ đỏ thắp lên tinh thần cách mạng, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ xứ Thanh.

Khắc ghi những lời dạy của Bác, vào những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, nhiều địa phương trong xã Hoằng Lộc đã phát động phong trào và xây dựng nên các “Ao cá Bác Hồ” như ở thôn Phúc Lộc, thôn 1 Hoằng Thành... Đến nay, nhiều ao cá đã được cải tạo, kè đá, trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng, trở thành những điểm vui chơi công cộng và là một trong những minh chứng thể hiện rõ tình cảm của Nhân dân trong xã đối với Bác Hồ.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026), cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hoằng Lộc nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; quyết tâm xây dựng Đảng bộ, quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Trần Đức Tuấn, Đảng ủy xã Hoằng Lộc