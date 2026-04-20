Thụy Điển cảnh báo Nga có thể chiếm giữ hòn đảo Baltic để thử lửa NATO

Tư lệnh quân sự Thụy Điển nhận định, Moscow có khả năng chiếm đóng một hòn đảo tại Biển Baltic trong thời gian ngắn nhằm thăm dò sự đoàn kết của NATO, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút khỏi liên minh quân sự này.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Điển, Michael Claesson tại một cuộc họp báo ngày 7 tháng 6 năm 2024. Ảnh: AFP

Phát biểu trên tờ The Times, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Điển, Michael Claesson, đã cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc hành động hải quân hạn chế ở Biển Baltic để thử thách sự đoàn kết của NATO. Ông nhấn mạnh rằng động thái như vậy không nhất thiết nhằm mục đích bắt đầu một cuộc xung đột toàn diện mà có thể là một màn phô trương ý định có tính toán để thăm dò phản ứng chính trị của NATO.

Tình báo Thụy Điển cũng ghi nhận năng lực quân sự ngày càng tăng của Nga gần Thụy Điển, với Gotland được xác định là mục tiêu tiềm năng trong các cuộc diễn tập quân sự trước đây.

Vào tháng 9 năm 2025, Lực lượng vũ trang Thụy Điển và Cơ quan ứng phó khẩn cấp dân sự Thụy Điển đã công bố một báo cáo bao gồm kịch bản trong đó Nga có thể cố gắng chiếm đóng Gotland một cách nhanh chóng bằng đường đổ bộ hoặc đường không.

Theo ông Claesson, trọng tâm đe dọa đang dịch chuyển từ các cuộc tấn công trên bộ ở sườn phía Đông sang các điểm yếu trên Biển Baltic.

Mối quan ngại của Thụy Điển gia tăng trong bối cảnh có những dự đoán về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giảm bớt cam kết bảo vệ các đồng minh châu Âu. Giới chức quân sự Thụy Điển lo ngại khoảng trống quyền lực hoặc sự thiếu nhất quán từ Washington có thể là yếu tố khuyến khích Điện Kremlin hành động.

Cơ quan tình báo Thụy Điển cảnh báo rằng Nga đang liên tục tăng cường năng lực quân sự gần Thụy Điển và có thể tiến hành các cuộc tấn công hạn chế. Ảnh:MSN

Ông Claesson cũng nhấn mạnh, nếu cuộc chiến tại Ukraine kết thúc, Nga sẽ nhanh chóng tái tập hợp lực lượng và điều quân về sườn phía Đông NATO, biến Bắc Âu trở thành điểm nóng quân sự mới.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7/2026, Trước thềm hội nghị, các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) và NATO đang tích cực đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác chiến lược. Ngày 16/4, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm mở rộng quy mô sản xuất vũ khí tại Châu Âu. Mục tiêu là đầu tư nhiều hơn, sản xuất nhanh hơn để đảm bảo khả năng tự chủ an ninh trước các mối đe dọa toàn cầu ngày càng tăng.

Nhật Lệ

Nguồn: MSN, Kyivpost.