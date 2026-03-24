Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Bộ trưởng An ninh Nội địa mới

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Markwayne Mullin làm tân Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) theo đề cử của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh các chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền đang vấp phải sự giám sát và chỉ trích ngày càng gia tăng.

Với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, các thượng nghị sỹ đã bỏ cho ông Mullin, 48 tuổi, thuộc đảng Cộng hòa, từng là thượng nghị sỹ của bang Oklahoma. Ông Mullin sẽ thay thế bà Kristi Noem làm người đứng đầu DHS, sau khi bà bị sa thải hồi đầu tháng Ba.

Trong phiên điều trần ngày 23/3, ông Mullin thể hiện lập trường ủng hộ chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump. Tuy nhiên, ông cũng phát tín hiệu có thể điều chỉnh một số biện pháp gây tranh cãi, trong đó có quy định cho phép lực lượng thực thi nhập cư tiến hành khám xét mà không cần lệnh của tòa án. Phát biểu này được xem là tín hiệu cân bằng trong bối cảnh có những tranh luận gay gắt về quyền hạn thực thi của lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trực thuộc DHS.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh DHS với khoảng 260.000 nhân viên đang chịu áp lực lớn. Đảng Dân chủ đã chặn một số khoản tài trợ nhằm phản đối các biện pháp thực thi nhập cư mạnh tay, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan này, bao gồm tình trạng thiếu nhân sự tại các sân bay và thời gian chờ đợi kéo dài.

Trước đó, bà Noem đã đối mặt với nhiều chỉ trích từ cả hai đảng tại Quốc hội, liên quan đến các phát ngôn gây tranh cãi và những quyết định quản lý, trong đó có một chiến dịch truyền thông trị giá lớn bị cho là thiếu minh bạch. Sau đó, Tổng thống Trump đã quyết định thay thế bà và đề cử ông Mullin, đồng thời giao cho bà một vai trò mới trong sáng kiến an ninh khu vực.

Giới quan sát nhận định, việc bổ nhiệm ông Mullin có thể mở ra cơ hội điều chỉnh chiến lược nhập cư của chính quyền Mỹ, trong bối cảnh mức độ ủng hộ của công chúng đối với các biện pháp trục xuất hàng loạt suy giảm.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CNA